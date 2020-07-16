Ночные клубы и рестораны не могут работать после 23:00, – Минздрав

Ночные клубы и заведения общественного питания не могут работать после 23:00 на территории всей страны, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Решение касалось того, что учреждения, такие, как ночные клубы, или заведения питания, то есть рестораны и остальные, у них есть соответствующее ограничение по времени работы. Эти ограничения с 23:00 до 7:00. Они не могут работать. Это было соответствующее решение правительства, оно распространяется на территорию всей страны", - сказал Степанов на брифинге.

За прошедшие выходные полиция Киева выявила нарушения карантина в 97 заведениях, в частности в 28 ночных клубах и дискотеках.