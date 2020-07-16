РГК сертифицировала специалистов для водородных испытаний

В рамках EU Hydrogen Strategy, к которой присоединилась РГК, началась аттестация специалистов газораспределительных компаний по работе с новым энергоресурсом - водородом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"Они будут проводить испытания поведения водорода в газовых сетях на специально построенных полигонах в пяти регионах Украины", - сообщает РГК.

Региональная Газовая Компания сделала очередной шаг к испытаниям влияния водорода и газоводородных смесей на полигонах. Первые 17 специалистов в Ивано-Франковской, Волынской и Житомирской областях прошли аттестацию по работе с водородом. Они изучали вопрос хранения и транспортировки водорода, а также требования при эксплуатации водорода в баллонах.

"Такие обучения по работе с водородом в ближайшее время пройдут все работники газораспределительных компаний, работающих на экспериментальных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Аттестованные специалисты РГК уже составляют программы занятий", - сообщает компания.

В конце июля специалисты РГК совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа начнут тестировать влияние водорода на все элементы газовой инфраструктуры на одном из полигонов. Для этого будут использованы смеси природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%.

Тест-площадки РГК в пяти областях полностью соответствуют существующим сетям, до имитации условной негерметичности, структуры, возраста материалов и симуляции различных видов затрат при различных диаметрах.

"Региональная газовая компания присоединилась к EU Hydrogen Strategy, которая предусматривает широкое использование водорода и замену им других видов энергии к 2050 году. Главной целью нашего проекта является выяснение, можно ли украинскими газораспределительными сетями транспортировать водород. А также какая комбинация водорода с метаном для этого подходят больше всего", - говорит директор по стратегическому развитию компании РГК Станислав Казда.

"И эту перспективу важно учитывать при реконструкции украинской газотранспортной системы", - добавил Казда.

Проект позволит использовать газотранспортную инфраструктуру для транспортировки чистых видов энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В Европе эта технология известна как Power-to-Gas. В странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas: Великобритании, Франции, Дании, Германии и Нидерландах.





