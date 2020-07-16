Импорт газа в Украину достиг рекорда за 5 лет

С начала года Оператор ГТС Украины протранспортировал в Украину по заказу своих клиентов 8,056 млрд куб. м природного газа, что на четверть больше за тот же период в прошлом году и является рекордным показателем за последние 5 лет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

"В частности, из Польши - 1,043 млрд куб. м, из Словакии - 4,605 млрд куб. м, из Венгрии - 2,408 млрд куб. м.", - сообщает Оператор ГТС Украины

54% от всех объемов были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с начала 2020 года: из Польши - 1 млрд куб. м, из Венгрии - 1,3 млрд куб. м, из Словакии - 219 млн куб. м.

С 1 января 2020 года 56%, или 4,5 млрд куб. м, импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на в режиме "таможенный склад". Из них 36% поступили в режиме shorthaul.

"Заметим, что за первую половину июля месяца объемы импорта составили 1,026 млрд куб. м, что на 21% (или 175 млн куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года", - сообщает Оператор ГТС.

На сегодня голубое топливо поступает в Украине исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.