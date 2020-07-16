БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада назначила вице-премьером директора фирмы военного академика из России

Рада назначила вице-премьером директора фирмы военного академика из России

Верховная Рада проголосовала на назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

 Уруский указал 7 245 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

До этого Шмыгаль внес в Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Однако в понедельник, 13 июля, проект постановления был отозван Кабмином.

С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики, в том числе компания сотрудничает с американской Boeing. В январе - августе 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До этого работал на руководящих должностях в "Укроборонпроме", был заместителем министра промышленной политики, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабинета министров.

В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.

+14
Він не просто корупціонер. Він кремлівський агент.
показати весь коментар
16.07.2020 14:17 Відповісти
+5
Ворог ззовні, і ворог всередині.
показати весь коментар
16.07.2020 14:19 Відповісти
+4
мдааа.... запоминайте это хлебало ... пригодиться.
показати весь коментар
16.07.2020 17:28 Відповісти
свой из борухов?
показати весь коментар
16.07.2020 13:21 Відповісти
Він не просто корупціонер. Він кремлівський агент.
показати весь коментар
16.07.2020 14:17 Відповісти
А как же Петя поставил вражеского агента на ключевые посты в оборонке?
показати весь коментар
16.07.2020 14:55 Відповісти
Кого? Тільки з фактами
показати весь коментар
16.07.2020 21:34 Відповісти
Ворог ззовні, і ворог всередині.
показати весь коментар
16.07.2020 14:19 Відповісти
Что за бред, человек где только не работал и на производстве и в правительстве, но стоило ему 2 месяца поработать в фирме где конечный хозяин из России как он стал врагом народа.
показати весь коментар
16.07.2020 14:54 Відповісти
Українці, ви де? На Польщі чи Чехії?? Країні п...дець, хлопці! Чи ви вже безповоротньт поміняли її на інші, нація зрадникі???
показати весь коментар
16.07.2020 16:58 Відповісти
Наголосували, а тепер хлопці де ви ?!
показати весь коментар
16.07.2020 22:07 Відповісти
мдааа.... запоминайте это хлебало ... пригодиться.
показати весь коментар
16.07.2020 17:28 Відповісти
что сказать.. Горбулин рекомендовал..А где программа на 3 года и приоритеты.. мутный какой-то..
показати весь коментар
16.07.2020 19:08 Відповісти
ахеревшие зеленые у...бки
показати весь коментар
16.07.2020 21:40 Відповісти
ВСІМ - СМІЯТИСЬ!
показати весь коментар
16.07.2020 21:41 Відповісти
То всьо ВО Свобода винна !
показати весь коментар
16.07.2020 22:06 Відповісти
Якими державницькими інтересами піклувалась голова з мізками,коли йрго обирали на посаду? Правильно,сказали в кремлі масковському,тут те і шмигнули по-швиденькому. Трибунал готуємо!
показати весь коментар
17.07.2020 05:58 Відповісти
Новые лица! В стране с 30млн., населения кризис кадров. Видно Зе сдулся. Новые не умеют "пилить" бюджет а старые не умеют работать чтобы где-то не "прилипло".
показати весь коментар
17.07.2020 13:02 Відповісти
Ну и рожа
показати весь коментар
17.07.2020 14:16 Відповісти

