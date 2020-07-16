Рада продлила запрет на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам

Верховная Рада проголосовала за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3640 за основу и в целом проголосовали 349 депутатов.

Закон продлевает мораторий на принудительное отчуждение единственного жилья заемщиков (поручителей), заложенное по валютным кредитам. Законом вносятся изменения в части невозможности лишения жилья лиц, которые хотя и не зарегистрированы в ипотечном жилье, однако фактически в нем проживают.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу с 1 января 2022 года.

Ранее Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния на них.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.