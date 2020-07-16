Беларусь закупила вторую партию американской нефти

В августе Беларусь получит вторую партию американской нефти, сообщил концерн "Белнефтехим".

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тысячами тонн нефти сорта White Eagle Blend (WEB)", - сообщает компания.

В порт Клайпеды танкер прибудет 6-8 августа, а затем по железной дороге нефть будет доставлена на "Нафтан". В концерне напомнили, что речь идет о второй поставке нефти в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации снабжения белорусских НПЗ.

"Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals", - добавили в концерне.

В июне глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о начале поставок американской нефти в рамках государственной стратегии РБ по диверсификации источников энергоснабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающей отрасли страны. По его словам, Минск расценивает поставки как "существенный элемент энергетической безопасности государства", "важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия" и как "фактор обеспечения суверенитета" Беларуси в области экономики.

"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - отметил Макей, заявив о намерении далее развивать двусторонние экономические связи. Первый танкер с 77 тысячами тонн нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду из Техаса в 5 июня, затем нефть поступила для переработки на НПЗ "Нафтан".

Как писал БизнесЦензор, Минск и Москва подписали соглашение об условиях поставки нефти в Беларусь, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.