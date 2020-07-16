Госгеокадастр бесплатно раздал 690 тысяч гектаров земель за последние 7 лет

С 2013 по 2020 годы органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра передали в частную собственность гражданам 690 тыс. га земель, из них 235 тыс. га – участникам АТО.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко во время презентации предварительных результатов проверки, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 2013 года распорядителями земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности стали главные управления Госгеокадастра в областях. За этот период, с 2013 года по 2020 год включительно, 445 486 граждан получили безвозмездно в частную собственность земельные участки по решению территориальных органов Госгеокадастра. Общая площадь выделенных участков – 690 тыс. га", – рассказал глава ведомства.

"Большая их часть, а именно 570 тыс. га были предоставлены украинцам для ведения личного крестьянского хозяйства, это те же 2 га земли в пределах бесплатной приватизации", – уточнил Лещенко.

Глава Госгеокадастра отметил, что в процессе аудита бесплатной приватизации земель в течение 2013-2020 годов в установлены тысячи фактов двойной приватизации земель.

"Госгеокадастр обнаружил большое количество фактов двойной приватизации земли с одинаковым целевым назначением. Учитывая первые результаты, мы обнаружили уже более 10 000 приказов об отводе земли, которые потенциально являются двойной приватизацией. Сейчас идет проверка приказов, изданных по всей стране, идентифицируются лица, принимавшие участие в приватизации земель", – сказал Лещенко.

Он также отметил, что информация о выявленных фактах нарушений, в частности двойной приватизации земель, будет передана в правоохранительные органы. В то же время для лиц, сознательно или бессознательно приняли участие в таких действиях, существует возможность добровольного возвращения земель, которые были незаконно приватизированы.

"Есть понимание, что значительная часть людей, которые получали землю по несколько раз, могли не знать о том, что нарушают закон, потому что даже не подозревали, что на их имя были уже получены земельные участки", – сказал Лещенко.

Глава Госгеокадастра добавил, что сейчас продолжаются работы по внедрению системы, которая позволит в автоматическом режиме определять, воспользовался ли гражданин своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка.