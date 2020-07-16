ФРУ выступила против роста ночных прайс-кэпов на рынке электроэнергии

Федерация работодателей Украины (ФРГ) призывает Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не принимать проект постановления "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 8 апреля 2020 № 766" и, соответственно, не допустить роста средневзвешенных цен на электрическую энергию

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Федерации, передает БизнесЦензор.

ФРУ напоминает, что на заседании НКРЭКУ, которое состоится на следующей неделе, запланировано принятие проекта указанного постановления, которое предполагает пересмотр границ ценовых ограничений в часы минимальной нагрузки на РДН и ВСР в сторону увеличения, а именно установление на уровне ценового ограничения, которое действует в часы максимальной нагрузки.

В обосновании проекта постановления указано, что с инициативой отмены ночного price-cap выступили производители электроэнергии, в частности – теплоэлектростанции (ТЭС). В своих письмах в адрес НКРЭКУ они указывают, что ценовые ограничения в часы минимальной нагрузки не позволяют покрывать себестоимость производства электроэнергии.

"Такие решения приведут к увеличению цены электроэнергии в ночные часы и к росту средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности. Указанный рост средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности состоится на фоне роста тарифов на передачу, покрытие которых промышленностью уже потребует 12,9 млрд грн", – подчеркивается в заявлении Федерации работодателей.

ФРУ отмечает, что по данным Госстата, падение промышленного производства в мае 2020 года достигло 11,7%, по сравнению с маем 2019 года. С начала года промпроизводство сократилось на 8,7%.

В то же время уровень безработицы в первом квартале 2020 года среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 8,6%.

По результатам открытого опроса, проведенного Федерацией работодателей среди владельцев и руководителей предприятий в июне (до повышения указанных тарифов), почти 90% респондентов отметили уменьшение объемов производства в первом полугодии более чем на 10% по сравнению со вторым полугодием 2019 года. Кроме того, 86% респондентов прогнозируют сокращение штата работников до 10% во втором полугодии 2020 по сравнению с первым.

"Последние решения, принятые комиссией (в части роста тарифов на передачу) и предлагаемые проектом постановления "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 8 апреля 2020 № 766" в ближайшее время приведут к ухудшению состояния промышленности, что станет причиной для уменьшения потребления электрической энергии и сокращения рабочих мест в Украине", – отмечается в заявлении.

Федерация работодателей Украины, которая представляет интересы около 8 500 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу более 5 млн. человек, призывает НКРЭКУ не принимать проект постановления и не допустить роста средневзвешенных цен на электрическую энергию.