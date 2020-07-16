Германия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Правительство Германии подвергло критике новые угрозы США о введении дополнительных ограничительных мер в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2" из России в ФРГ.

Соответствующее заявление обнародовано 16 июля министерством экономики и энергетики Германии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В заявлении подчеркивается, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона, поскольку считает их "противоречащими международному праву".

"Это четкая позиция федерального правительства", – заявили в министерстве, подчеркнув, что недавнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео было "принято к сведению".

Как сообщалось, глава американского внешнеполитического ведомства накануне заявил, что участники проекта по строительству "Северного потока-2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года.

"Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока-2", но и части проекта "Турецкий поток". США и в прошлом пытались с помощью санкций сорвать строительство "Северного потока-2". Из-за этого сооружение нового газопровода пришлось приостановить.

Между тем Россия раскритиковала угрозу Вашингтона, назвав ее примером политического давления и недобросовестной конкуренции.