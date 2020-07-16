Нацбанк возобновит действие тарифа на межбанковские платежи с 24 июля

Национальный банк восстанавливает действие тарифов за платежи в Системе электронных платежей ( СЭП) с 24 июля.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №101 от 15 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Это связано с запланированным переходом СЭП на расширенный регламент работы, предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7)", – пояснили в НБУ.

Кроме того, среди причин такого решения Нацбанк указывает поэтапное ослабление Кабинетом министров карантинных и противоэпидемических мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

"Поэтому с 24 июля для участников системы начнут действовать обновленные тарифы за услуги в системе, переход на которые регулятор планировал осуществить еще весной этого года", – уточнили в НБУ.

Как сообщалось, в связи с карантином Национальный с 24 марта не взимал с банков плату за осуществление расчетов в системе.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Национальный банк Украины является платежной организацией и расчетным банком системы.

Это единственная системно важна платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины.

Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 является 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.