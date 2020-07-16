БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Запорожгаз" заключил 100 договоров на техническое обслуживание газовых сетей

В Запорожской области 100 юридических лиц заключили договора на техническое обслуживание газовых сетей с АО "Запорожгаз" в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба компании, на конец мая 2020 года еще 5 договоров на техническое обслуживание газовых сетей подписано с объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющими компаниями, передает БизнесЦензор.

"Состояние газовых сетей ухудшается из-за отсутствия периодического технического обслуживания. Существует опасность аварийных ситуаций. Чтобы спокойно и безопасно войти в отопительный сезон, рекомендуем потребителям газа Запорожской области как можно скорее урегулировать вопрос подписания актов балансового разграничения и заключить договор на обслуживание", – рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО " Запорожгаз" Олег Данилов.

В компании напомнили, что с 2019 года услуга по техническому обслуживанию газовых сетей стала рыночной. Это означает, что ответственность за техническое обслуживание системы газоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины ложится на плечи владельцев, совладельцев и арендаторов зданий.

Для каждого клиента стоимость работ по техническому обслуживанию рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от вида и объема работ и определяется в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания.

В сообщении подчеркивается, что "Запорожгаз" – компания с многолетним опытом в строительстве и обслуживании систем газоснабжения. Благодаря квалифицированным работникам и современному техническому оборудованию компания успешно участвует в тендерах по техническому обслуживанию на площадках Prozorro в качестве исполнителя работ.

Напомним, АО "Запорожгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Запорожской области и города Запорожье (кроме Мелитополя и Мелитопольского района).

В 2019 АО "Запорожгаз" доставило 490 тыс. своим клиентам почти 1 млрд куб. м газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 10 тыс. км.

Вот непонятно одно. Какую роль выполняют многочисленные паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами",жирующие на общенародном(бесплатном) газе ,государственной ГТС и потребителях-бытовых и промышленных?.Все 30 лет паразитировали на готовом,созданном умными людьми при плановой экономике,грабили и присваивали прибавочную стоимость гос.добывающих и обслуживающих предприятий (облэнерго и облгазы). Прошло 30 лет-и оказывается трубы стареют(вот нежданчик!),хотя никто ничего палец о палец не пошевелил для того,чтобы заменять выработавшие сроки участки.При плановой экономике был "плановый ремонт",выделялись деньги,люди,техника,материалы и все поддерживалось в исправном состоянии.Но пришли "рыночники"- менеджеры-реформаторы с двумя извилинами-одна обеспечивала прибыль любой ценой(инвестиции,эксплуатация трубы до дыр и пр).а другая-(обслуживание,замена и ремонт)-отрафирована за ненадобностью. Законы в 2018г приняли "розничные" в энергетике,где к уже имеющимся паразитам добавили новых кровососов АО,ООО ,"альтернативных" глистов,выделили им 60 млрд.грн на "харчевание" и под крышей НКРЕКП они продолжают грабить отрасль тройными ценами за свою лохоэнергию. Такая же ситуация в газовой отрасли,где общенародный газ ,протекающий по государственной ГТС ,на "лохоаукционах" многочисленные "Рога с копытами" перепродают друг другу под видом "рынка". Вывод; Энергетика-фундамент экономики. Надо брать Конституцию Украины и отменять все принятое после 2014г ей не соответствующее. А всех нахлебников-паразитов,трутней и рукозадых опилкоголовых "эффективных частных собственников" отстранять от кормушки за бестолковость и неумение распоряжаться гос.собственностью.Потому что как видно из статьи одни уже имеющиеся паразиты будут плодить себе подобных а за "банкет" будут платить конечные потребители. Балансами должно руководить государство,а не прохиндеи-как они "рулят" и "регулируют"-все уже убедились по ситуации на мировом нефтяном и газовом рынке в начале года.Всем добра.
17.07.2020 13:42 Відповісти
Вот еще интересно. В 2017г было совершено преступление против гос.собственности-государственные ЖЕКи ,деньги от которых шли в бюджет,законами №№417 и 1565 ,заменены частными "Управляйками" ("Рога и копыта") и ОСББ (зиц-председатели Фунты),деньги от ЖКХ естественно пошли мимо бюджета,на "харчевание" бенефициаров.. Понятно никто никаких "референдумов" не проводил" и не беда что эти законы нарушают 11 статей Конституции Украины,ряд международных норм,приняты с 8ой попытки ВРУ и признаны юристами "уродцами неизвестной правовой природы".здравствуют до сих пор на основе "публичной оферты". Эти "законы"(417 и 1565) подло перевели всех "собственников квартир" в категорию бесправных "корыстувачей",отвечающих всем имуществом(машина,гараж.дом в деревне,пай земли,трусы жены и т.д ) за беспредел "управляек",которые лоббировали принятие закона об общедомовых приборах учета света,тепла,воды,газа и т.д.,делая ненужными квартирные счетчики. Это приведет к тому,что рано или поздно обанкротится дом целым комплексом,потому что добросовестные плательщики не смогут платить за всех в условиях планово ухудшающейся экономической обстановки. "Договоры" ОСББ должны заключать с облгазами(платежка №2) а не с левыми аферистами,которые незаконно отжимают парафиян у облгазов,бюнкротя последних,как в свое время хитросделанное новообразование "Новая пачка" перехватила доходы у гос.предприятия "Укрпочта",а это миллиарды гривен мимо бюджета. Что нельзя было на имеющейся базе "Укрпочте" наладить доставку посылок с коммунистического Китая? Опять злой умысел. По теме статьи-одно незаконное образование-ОСББ(минуя "управляйки"-здорово как),заключает "договор"на сотни миллионов грн с АО аферистами под залог имущества жильцов-открывая прямой путь к банкротству.Как и было продумано изначально.Всем добра.
17.07.2020 14:12 Відповісти

