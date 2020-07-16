"Запорожгаз" заключил 100 договоров на техническое обслуживание газовых сетей

В Запорожской области 100 юридических лиц заключили договора на техническое обслуживание газовых сетей с АО "Запорожгаз" в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба компании, на конец мая 2020 года еще 5 договоров на техническое обслуживание газовых сетей подписано с объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющими компаниями, передает БизнесЦензор.

"Состояние газовых сетей ухудшается из-за отсутствия периодического технического обслуживания. Существует опасность аварийных ситуаций. Чтобы спокойно и безопасно войти в отопительный сезон, рекомендуем потребителям газа Запорожской области как можно скорее урегулировать вопрос подписания актов балансового разграничения и заключить договор на обслуживание", – рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО " Запорожгаз" Олег Данилов.

В компании напомнили, что с 2019 года услуга по техническому обслуживанию газовых сетей стала рыночной. Это означает, что ответственность за техническое обслуживание системы газоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины ложится на плечи владельцев, совладельцев и арендаторов зданий.

Для каждого клиента стоимость работ по техническому обслуживанию рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от вида и объема работ и определяется в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания.

В сообщении подчеркивается, что "Запорожгаз" – компания с многолетним опытом в строительстве и обслуживании систем газоснабжения. Благодаря квалифицированным работникам и современному техническому оборудованию компания успешно участвует в тендерах по техническому обслуживанию на площадках Prozorro в качестве исполнителя работ.

Напомним, АО "Запорожгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Запорожской области и города Запорожье (кроме Мелитополя и Мелитопольского района).

В 2019 АО "Запорожгаз" доставило 490 тыс. своим клиентам почти 1 млрд куб. м газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 10 тыс. км.