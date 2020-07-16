БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новейшие самолеты "Антонова" оказались в залоге по кредитам в "Укргазбанке"

Новейшие самолеты

Госпредприятие "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", 2 июня заключило три соглашения с государственным "Укргазбанком" о предоставлении банковских услуг.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Осенью 2018 года "Антонов" заключил соглашение с "Укргазбанком" об открытии возобновляемой кредитной линии сроком на год на 19,20 млн евро или 631,38 млн грн.

Сейчас же в системе обнародовали отчеты о заключении трех договоров, согласно которым предметом залога являются:

  • экспериментальный самолет АН-178, заводской №001, государственный регистрационный знак UR-EXP, 2015 года выпуска залоговой стоимостью 920,38 млн грн.
  • экспериментальный самолет АН-132D, заводской №001, государственный регистрационный знак UR-EXK, 2017 выпуска залоговой стоимостью 836,29 млн грн.
  • пять недостроенных самолетов Ан-178 (№006-010) залоговой стоимостью 143,85 млн грн.

Эти три договора будут действовать до 23 января 2022 года. Других деталей заказа в отчетах нет.

Как сообщалось, "Укроборонпром" 7 июля назначил президентом "Антонова" Александра Лося, который до этого был вице-президентом "Антонова" по проектированию.

Александр Донец, который возглавлял "Антонов" с 2018 года и после увольнения 9 июня пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

застава (293) кредит (3395) Укргазбанк (269) ДП "Антонов" (114)
