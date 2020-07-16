С начала запуска "писем счастья" водители уплатили 52 миллиона штрафов, – МВД

С начала запуска системы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в бюджет уже поступило 52 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает БизнесЦензор.

"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 – в бюджет будет поступать 1 млрд грн в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали разрешенной скорости", – сказал Геращенко.

По словам Геращенко, за 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД скорость движения авто в местах установки камер уменьшилась в пять раз.

Геращенко отметил, что уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - рассказал замминистра.