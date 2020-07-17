В Украине за сутки обнаружено 809 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 17 июля обнаружено 809 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Также за сутки зафиксировано 11 летальных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от этой болезни в Украине составляет 1456.

Всего в стране выявлено 57264 случая коронавируса. Из них 29769 человек выздоровели, 26039 человек продолжают болеть.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 7754, Киеве – 6689, Черновицкой области – 5262, Ривненской – 4940, Закарпатской – 4229.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский считает, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".