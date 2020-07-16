"Все устали": Зеленский поручил не спешить с продлением карантина

Президент Владимир Зеленский считает, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Об этом Зеленский заявил в ходе селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более", – сказал Зеленский.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 16 июля зафиксировано 848 новых случаев коронавируса.

Семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения.