"Все устали": Зеленский поручил не спешить с продлением карантина

Президент Владимир Зеленский считает, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Об этом Зеленский заявил в ходе селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу главы государства. 

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более", – сказал Зеленский.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 16 июля зафиксировано 848 новых случаев коронавируса. 

Семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения.

От тебя все **** устали и от слуг твоих, иди уже в отставку и свиту забери свою
16.07.2020 15:12 Відповісти
Все устали от клоунады последнего года.
16.07.2020 14:56 Відповісти
зебаран и этим все сказано ))))
какое же оно убогое и тупое)))
16.07.2020 16:23 Відповісти
"Всє усталі, а я так ваащє за.бался!"(с) (цитати вєлікіх)
16.07.2020 14:40 Відповісти
шмаркля устала - третий день даже к 15 часа не является в офис...
16.07.2020 16:00 Відповісти
Может это и к лучшему...?
16.07.2020 18:05 Відповісти
Это цугцванг.
17.07.2020 09:16 Відповісти
"Надо просто перестать болеть"
16.07.2020 15:16 Відповісти
зебаран и этим все сказано ))))
какое же оно убогое и тупое)))
16.07.2020 16:23 Відповісти
Даже в Израиле говорят - https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. -
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
П О З О Р И Щ Е ! ! !
16.07.2020 20:25 Відповісти
Велюр устал и Велюр устал, тоесть все устали.
16.07.2020 16:58 Відповісти
Вот когда караул устанет.....
16.07.2020 20:14 Відповісти
Как только увижу Зеленского, сразу хочется узнать правду о его визите в Оман. С кем он там тайно встречался, о чём договорился. Торговля с Оманом и Оманские инвестиции, то полная брехня. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время, сколько можно скрывать правду от народа? Ещё вчерашнее убийство СБУ-шника который расследовал государственные измены. К кому-то он близко подобрался. К кому бы это?
16.07.2020 19:54 Відповісти
Народ сомневается, усталость от карантина или от властей? Хотя в принципе - а какая разница.
16.07.2020 20:12 Відповісти
Да, народ устал за год твоего правления, устали от твоих дебильных слуг олигархов, (а иначе их назвать нельзя), устали от твоего 95 квартала. Не пора ли тебе уже дриснуть с президентского трона???
16.07.2020 20:21 Відповісти
Честное признание -выделенные 65 млрд гривен на борьбу-закончились .Распилены в три месяца!Теперь зеленокожим надо ,чтоб лжевирус мутировал и ещё напилить денег.Но это не возможно ,поэтому будут петь старую песню -намордники ,штрафы ,огромная заболеваемость ,кучи трупов .Но что стоит слово зеленозадого?Да ничего ,эти негодяи объединившись с порохолакеями и олигархатом -дружно убивают нашу страну.
16.07.2020 21:55 Відповісти
https://youtu.be/IA_3K99U2GA Ношение маски за пару секунд начинается отравление в организме
16.07.2020 23:11 Відповісти
А як там твоя Лєнка, янелох? Теж "устала" хворіти чи ще ні?
А в карантин менделі розмножуватися не втомлюються?
16.07.2020 21:58 Відповісти
Это пипец - какой же ж он длбб!
И до чего же тупой украинский быдлоэлекторат, что его разводит такое тупое чмо...
16.07.2020 22:54 Відповісти
"Все уже устали от этого карантина." Та ні п.президенте, всі втомились від дегенератів, які замість реального карантину, спрямованого на ізоляцію носіїв і лікування хворих 4 місяці лише дивляться і розповідають як в Україні розповсюджується зараза...
17.07.2020 04:15 Відповісти
Причем тут устали? Вы определитесь или карантин нужен для сохранения жизни или он нужен ибо так как это "модно "в мире и этого от Вас требуют внешние управленцы. На примере Беларуси где вообще не было карантина и наименьшая смертность( она смешная) вы выглядите как власть идиотов. Остановили экономику и упрямо идете этим курсом хотя уже понятно что это никакая не пандемия,а вариант гриппа с тяжёлыми последствиями ДЛЯ НЕКОТОРЫХ категорий граждан. Для НИХ и вводите карантин( по результатам медицинского обследования). И причем тут -Все устали? Я вообще считаю что после первых результатов карантина его можно было сразу отменять. Нет всплеска НИКАКОГО. Зачем этот цирк?
17.07.2020 05:58 Відповісти
Да хватит трындеть!
Послушайте, как классно устали!

https://www.youtube.com/watch?v=WJYWXKCeDE8
17.07.2020 09:40 Відповісти
Чмо уже устало! Так иди уже куда-нибудь отдыхать.Ермак и без тебя справится с капитуляцией,ты ему только под ногами путаешся...
17.07.2020 13:31 Відповісти
"Поручил не спешить" - это как? Запретил или продолжил карантин? Крутит жопой как Тищенко.
показати весь коментар
