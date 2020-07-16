БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Украине за сутки зафиксировано 848 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 16 июля зафиксировано 848 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине составляет 56455. Количество летальных исходов – 1445 (за сутки 18). Выздоровели от коронавируса 28931 (за сутки 800), продолжают болеть на коронавирус – 26079 (за сутки 30). Подозрение на коронавирус есть у 105248 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области – 7622 (за сутки 197), Киеве – 6613 (за сутки 116), Черновицкой области – 5232 (за сутки 70), Ривненской области – 4852 (за сутки 70), Закарпатской области – 4166 (за сутки 54).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 15 июля зафиксировано 836 новых случаев коронавируса.  Семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения.

