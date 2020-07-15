В Украине за сутки зафиксировано 836 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 15 июля зафиксировано 836 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Также за сутки зафиксировано 15 летальных случаев от этой болезни. Общее число смертей от коронавируса в Украине составляет 1427 случаев. Общее число выявленных случаев коронавируса – 55607, выздоровели 28131 человек, продолжают болеть 26049 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 7425 (за сутки 171), в Киеве – 6497 (за сутки 147), Черновицкой области – 5208 (за сутки 24), Ривненской области – 4782 (за сутки 42), Закарпатской области – 4112 (за сутки 57).

