"Центрэнерго" в пользу Коломойского использует схему по закупке дешевой электроэнергии, – СМИ

Государственное предприятие "Центрэнерго", руководство которого было лояльно к олигарху Игорю Коломойскому, зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб НАЭК "Энергоатом".

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Схема работает следующим образом: "Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, которые не собирается производить. Низкая цена, зачастую ниже стоимости прозиводства, позволяет "Центрэнерго" продать весь заявленный объем, "закрыв" большую часть спроса.

Из-за этого госкомпания "Энергоатом" и госпредприятие "Гарантированный покупатель" не могут продать на "рынке на сутки вперед" весь объем электроэнергии, который, в отличие от "Центрэнерго", точно будет произведен в заявленном объеме.

Когда наступает время поставки электроэнергии, то оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" на основании оперативных данных видит риск большого дисбаланса. Но остановить атомные энергоблоки "Энергоатома" в оперативном режиме невозможно, в отличие от тепловых электростанций "Центрэнерго".

Для того, чтобы избежать разбалансировки рынка и предотвратить негативные последствия, связанным с энергобезопасностью, оператор рынка "Укрэнерго" просит "Центрэнерго" не производить заявленные ранее объемы электроэнергии.

"Центрэнерго", который и создал этот искусственный дисбаланс, охотно соглашается это сделать, но выдвигает условие, по которому ему должны продать электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов).

Чтобы обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждено согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию у "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя".

Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле чем рыночная цена, а "Энергоатом", который потратил средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом.

Согласно финансово-хозяйственной отчетности "Центрэнерго", которую журналисты получили от источников в налоговой, госкомпания начала активно зарабатывать на схеме, начиная с конца прошлого года. Так, журналисты обнаружили, что с октября 2019-му до конца февраля 2020 года "Центрэнерго" получило от "Укрэнерго" почти 1 ГВт-ч электроэнергии для балансировки на общую сумму 1,06 миллиарда гривен.

Начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились. Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил - 2,1 ГВт-ч, говорят источники издания в Кабмине.

От действий "Центрэнерго" на рынке электроэнергии выигрывают структуры, связанные с Игорем Коломойским. При этом крупнейшими покупателями электроэнергии "Центрэнерго" является фирма "Юнайтед Энерджи" и Никопольский завод ферросплавов. То есть, когда "Центрэнерго" выставляет на рынок значительные объемы электроэнергии подешевке, то ее долю скупает "Юнайтед Энерджи", которая затем поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы "Приват". Среди контрагентов "Юнайтед Энерджи" является Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, Днепроазот, "Укрнафта", "Укртатнафта", "Эксимнефтепродукт", "Одеснефтепродукт", "Синтез Ойл".

С июля 2019 по апрель 2020, согласно данным источников в налоговой, энергогенерирующая компания поставила этой фирме 3,7 ГВт-ч электроэнергии на общую сумму более 4,57 млрд грн. За этот же период "Центрэнерго" продала Никопольскому заводу 2,7 ГВт-ч электроэнергии на общую сумму более 3,4 млрд грн.

"Центрэнерго" по меньшей мере полгода "дорого" закупала сырье для производства электроэнергии - уголь и газ. Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, иногда продавали топливо "Центрэнерго" с более чем 50% наценкой.

С тех пор "Центрэнерго" продолжила покупать электроэнергию со скидкой, но не в 50% - а в 20%.

Как украинские олигархи контролируют госпредприятия, в том числе "Укрэнерго", читайте в материале БизнесЦензор здесь.