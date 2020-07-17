"Приватбанк" выставил на аукцион права аренды 15 нефтебаз
Государственный "ПриватБанк" выставил на электронный аукцион OpenMarket аренду 15 нефтебаз на срок до 1 года, с правом пользования резервуарами зданий и сооружений.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Сетам" сообщает БизнесЦензор.
Нефтебазы находятся в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Запорожской, Одесской, Черниговской и в Черкасской областях.
Суммы годовой аренды стартуют от 736,9 тыс грн. Аукционы запланированы на 22 июля 2020 года.
