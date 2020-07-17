БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Центрэнерго" выступило против закупки угля у Ахметова по цене "Роттердам+"

Исполняющий обязанности директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский заявил, что выступает против формулы цены на уголь "Роттердам+".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Прежде всего, так называемая формула "Роттердам плюс" – это категорически неприемлемая модель ценообразования с точки зрения государственных интересов и экономики. Признавая возможность приравнивания цены украинского угля к импортному биржевому паритету, ПАО "Центрэнерго" одновременно настаивает: коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты к украинской ТЭС, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов", – говорится в сообщении.

Компания напоминает, что с 10 июля заработал оперативный контракт между ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК Рината Ахметова на поставку угля по фиксированной цене 1660 грн/т. Отгрузка с шахты "Доброполье" уже начались.

"Однако, ключевые вопросы остаются открытыми. И "Центрэнерго" собирается отстаивать свои позиции в их решении", – подчеркивается в сообщении.

Компания также заявляет, что средневзвешенная рыночная цена электроэнергии за текущий месяц составляла около 1,17 грн/кВт, тогда как его себестоимость на угле около 1,6 грн, а в комбинированном режиме почти 1,4 грн. При этом у убыточных государственных шахт компания закупает уголь по цене 1950 грн за тонну.

"Сейчас по оперативному контракту между ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК идет отработка экономических и технических параметров. После анализа которых и будет разработан новый стратегический контракт. В то же время, без решения ключевых вопросов – справедливой объективной формулы ценообразования, открытия кредитной линии для получения оборотных средств и отмена двойных стандартов – ПАО "Центрэнерго" не сможет двигаться в этом направлении", – заявляет "Центрэнерго".

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Для закупки топлива компания планирует взять кредит в одном из государственных банков на 1,3 млрд грн.

"ДТЭК Добропольеуголь" 13 июля начинают работать после 4-месячного простоя после подписания контракта с государственным "Центрэнерго" на поставку угля из этих шахт, сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук. "Цена, по которому будет поставляться уголь, привязана к импортному паритету (формула "Роттердам +")", – сказал Сахарук.

До этого на протяжении недели в здании министерства продолжались посвященные этому вопросу переговоры между компаниями. Причиной первого совещания по этому поводу Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

+9
ну правильно, бо на чому тепер каломойша буде бабки рубати.
17.07.2020 11:36 Відповісти
+7
Компания также заявляет, что средневзвешенная рыночная цена электроэнергии за текущий месяц составляла около 1,17 грн/кВт, тогда как его себестоимость на угле около 1,6 грн, а в комбинированном режиме почти 1,4 грн.

....да-да...

17.07.20 10:08 "Центрэнерго" в пользу Коломойского использует схему по закупе дешевой электроэнергии, - СМИ
Государственное предприятие "Центрэнерго", руководство которого было лояльно к олигарху Игорю Коломойскому, зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб НАЭК "Энергоатом".
Схема работает следующим образом: "Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, которые не собирается производить. Низкая цена, зачастую ниже стоимости прозиводства, позволяет "Центрэнерго" продать весь заявленный объем, "закрыв" большую часть спроса.
Из-за этого госкомпания "Энергоатом" и госпредприятие "Гарантированный покупатель" не могут продать на "рынке на сутки вперед" весь объем электроэнергии, который, в отличие от "Центрэнерго", точно будет произведен в заявленном объеме.
Когда наступает время поставки электроэнергии, то оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" на основании оперативных данных видит риск большого дисбаланса. Но остановить атомные энергоблоки "Энергоатома" в оперативном режиме невозможно, в отличие от тепловых электростанций "Центрэнерго".
17.07.2020 15:12 Відповісти
+5
ця ахметовська харя досі диктує країні свої умови , невже немає у держави сил закрити йому не тільки пельку , а і закрити десь надовго за откровенно вкрадене державне майно на початку 90-х років ???
17.07.2020 12:21 Відповісти
ну правильно, бо на чому тепер каломойша буде бабки рубати.
17.07.2020 11:36 Відповісти
Те более дешевый уголь и электроэнергия - зло для экономики? Я вас правильно понял?
18.07.2020 17:15 Відповісти
Тем более, что торговля с врагом в ущерб своим производителям - зло для Украины.
показати весь коментар
Коломойша також зло для України.
показати весь коментар
Каломойша++++ крутіше, ніж вротердам+. Збунтувалися холопи.
показати весь коментар
ця ахметовська харя досі диктує країні свої умови , невже немає у держави сил закрити йому не тільки пельку , а і закрити десь надовго за откровенно вкрадене державне майно на початку 90-х років ???
17.07.2020 12:21 Відповісти
Ага, счас. Ахметов реальній хозяин Украины и никто его трогать не посмеет. то даже подумает о таком сразу в гробу перевернется....еще живым....
17.07.2020 13:10 Відповісти
Без Ахметова не була б економіка такою успішною при Порошенко. Тепер прийшли до влади зюзі, бузі, бєні і за*ралися.
19.07.2020 07:28 Відповісти
Ну и куда теперь Петька с Ахметовым денут свой уголь в 2 раза дороже рыночной цены?
показати весь коментар
У зебаньків біда. Купляють дешеве вугілля по "роттердам+" замість дорогого вугілля Рижого.
показати весь коментар
"Центрэнерго" выступило против закупки угля у Ахметова по цене "Роттердам+"

ОШИБКА! Правильно нужно так:

"Центрэнерго" Коломойского выступило против закупки угля у Ахметова по цене "Роттердам+"
17.07.2020 18:09 Відповісти
Последнее предложение Вашего сообщения нужно вывести в заголовок статьи.Коротко и ясно.
И еще про жабу и гадюку.
18.07.2020 02:13 Відповісти
Паны Коломойский и Ахметов бюджет перетягивают на себя, кто больше украдет с Центрэнэрго,а троллей выпустили друг другу комменты писать...
показати весь коментар
Конечно, лучше же у Каломойши по 2500-2600 безо всяких роттердамов покупать.
показати весь коментар
Так шахты у Ахметова, а не у Коломойского. Конечно, не так выгодно, как раньше с оккупированных территорий дешёвый уголь продавать Украине в тридорога, но, всё равно, " +" из Роттердама существенно дороже, чем доставка по Украине. На чём-то нужно нажиться.
показати весь коментар
Так у Коломойши уголёк от Курицы из ордило. Ему шахты не нужны. Берет по 1000, а продает государству через своих пешек по 2500-2600. И никаких налогов, производства в Украине, закупки горношахтного оборудования у наших заводов. Дёшево и сердито. Лохи платят, лаве капает. Жизнь удалась.
показати весь коментар
В як центренерго купляв у коломойші російське вугілля по ціні 120 доларів за тонну без усіляких формул то ніяких нарікань не було тільки збитки.
показати весь коментар
Коломойский закупает уголь на Роисе.

Центрэнерго под Коломойским.

Центрэнерго отказывается покупать уголь где-либо, кроме Роиси.
показати весь коментар
Ахметов за все свои махинации должен получить пожизненный срок и полной конфискацией!!!
показати весь коментар
Не возражаю. Только с ******.
показати весь коментар
Мародера на крові, баригу Бєню до ******** матері.
показати весь коментар
Это все понты для зебильных лохов , что бы поднять цену на электрику , ну не может же Осел Оманский Беню с Ахметкой доить , а вот тупорылое стадо за него голосовавшее подоить святое дело.И для этого стада они любые сказки и спектакли разыграют.
показати весь коментар
Однако. При Роттердам + Центрэнерго было прибыльным. Побороли коррупцию - начались убытки!
показати весь коментар
