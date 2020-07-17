"Центрэнерго" выступило против закупки угля у Ахметова по цене "Роттердам+"

Исполняющий обязанности директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский заявил, что выступает против формулы цены на уголь "Роттердам+".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Прежде всего, так называемая формула "Роттердам плюс" – это категорически неприемлемая модель ценообразования с точки зрения государственных интересов и экономики. Признавая возможность приравнивания цены украинского угля к импортному биржевому паритету, ПАО "Центрэнерго" одновременно настаивает: коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты к украинской ТЭС, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов", – говорится в сообщении.

Компания напоминает, что с 10 июля заработал оперативный контракт между ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК Рината Ахметова на поставку угля по фиксированной цене 1660 грн/т. Отгрузка с шахты "Доброполье" уже начались.

"Однако, ключевые вопросы остаются открытыми. И "Центрэнерго" собирается отстаивать свои позиции в их решении", – подчеркивается в сообщении.

Компания также заявляет, что средневзвешенная рыночная цена электроэнергии за текущий месяц составляла около 1,17 грн/кВт, тогда как его себестоимость на угле около 1,6 грн, а в комбинированном режиме почти 1,4 грн. При этом у убыточных государственных шахт компания закупает уголь по цене 1950 грн за тонну.

"Сейчас по оперативному контракту между ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК идет отработка экономических и технических параметров. После анализа которых и будет разработан новый стратегический контракт. В то же время, без решения ключевых вопросов – справедливой объективной формулы ценообразования, открытия кредитной линии для получения оборотных средств и отмена двойных стандартов – ПАО "Центрэнерго" не сможет двигаться в этом направлении", – заявляет "Центрэнерго".

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Для закупки топлива компания планирует взять кредит в одном из государственных банков на 1,3 млрд грн.

"ДТЭК Добропольеуголь" 13 июля начинают работать после 4-месячного простоя после подписания контракта с государственным "Центрэнерго" на поставку угля из этих шахт, сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук. "Цена, по которому будет поставляться уголь, привязана к импортному паритету (формула "Роттердам +")", – сказал Сахарук.

До этого на протяжении недели в здании министерства продолжались посвященные этому вопросу переговоры между компаниями. Причиной первого совещания по этому поводу Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.