Компанию "Прогресстех-Украина" возглавил участник проектов NASA

Директором инжиниринговой компании "Прогресстех -Украина" назначен американский менеджер Антон Кульчицкий.

Смена главы состоялась сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга Progresstechgroup, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение на сайте компании.

Смена главы "Прогресстех-Украина" связана с назначением предыдущего руководителя компании – Олега Уруского – вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Новый директор "Прогресстех-Украина" Антон Кульчицкий заверил, что продолжит курс компании на американский рынок высокотехнологических инженерных услуг.

"Развитие новых компетенций и наращивание объемов предоставляемых сервисов как в авиастроительной области, так и в области программной инженерии, является основной задачей коллектива компании", – отметил Кульчицкий.

Антон Кульчицкий родился в августе 1972 года. Является гражданином США. Кандидат физико-математических наук. Основатель американской инжиниринговой компании Coupi, Inc., участник нескольких проектов NASA, включая марсоходы Spirit и Opportunity, миссии по перенаправлению астероида, а также миссии по изучению комет. Имеет награду исследовательского центра NASA Langley. Работал в Университете Аляски, в Арктическом Суперкомпьютерном Центре. Имеет ряд публикаций в известных научных журналах в разных областях науки и техники.

Напомним, компания "Прогресстех-Украина" предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" – компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны "Прогресстех-Украина" запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру. В Украине Группу, помимо "Прогресстех-Украина", также представляют компании "Тукана Инжиниринг Украина", "Аэро ДС" и Соupi Inc.