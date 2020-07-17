"Энергоатом" сократил производство электроэнергии с начала года на 8%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2020 года сократилось на 7,7% (на 3,27 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 39,5 млрд кВт-ч.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 2,4%.

Электростанции госпредприятия за этот период отпустили 36,96 млрд кВт-ч против 40,26 млрд кВт-ч в январе-июне 2019 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,8%, что на 0,2 п.п. больше января-июня 2019 года.

Недопроизводство электроэнергии из-за балансовых ограничений и отсутствия спроса за указанный период составило 5,29 млрд кВт-ч, тогда как за первое полугодие прошлого года – 0,12 млрд кВт-ч.

Объем освоения капитальных вложений составил 3,45 млрд грн против 4,63 млрд грн в январе-июне 2019 года, финансирование капитальных вложений – 3,58 млрд грн против 8,03 млрд грн.

По итогам первого полугодия НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, расчеты по страхованию составили 1,55 млрд грн.

Читайте также: "Энергоатом" может увеличить производство электроэнергии на 3 млрд кВт-ч в год

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 65,2%, что на 5,8 п. п. меньше, чем в январе-июне 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 74,6%, что на 2,6 п. п. больше показателя шести месяцев 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-июне 2020 года зафиксировано 11 нарушений против семи за аналогичный период прошлого года.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 669,91 суток против 748,38 суток в январе-июне 2019 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.