Антимонопольный комитет выиграл суд у табачной компании на 450 миллионов

Хозяйственный суд Киева отклонил иск акционерного общества "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным решение Комитета от 10 октября 2019 года, которым на компанию был наложен штраф в размере 448,3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

В свою очередь в "В.А.Т. - Прилуки" уже пообещали оспорить решение суда первой инстанции в ближайшие дни.

"Бритиш Американ Тобакко Украина" работает в стране более 25 лет, и в течение всего этого времени действовала в полном соответствии с соответствующим законодательством Украины. Поэтому ВАТ не согласен с этим решением и считает, что существует веское основание для его обжалования", – заявили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, ранее Хозяйственный суд города Киева по иску Антимонопольного комитета к монополисту рынка дистрибуции табачных изделий в Украина – ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов арестовал счета "Тедиса".

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, а "В.А.Т. - Прилуки" – на 448,3 млн грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.