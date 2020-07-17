Список стратегических отраслей промышленности должна утвердить Рада, – вице-премьер

Правительство сформирует перечень стратегических отраслей промышленности и предложит его Верховной Раде на утверждение.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Конечно, это должно быть формализовано общим документом. Он должен быть выработан правительством и предложен Верховной Раде на утверждение", – сказал Уруский.

По словам вице-премьера, такой перечень позволит определить приоритеты государства относительно поддержки отраслей промышленности, однако будущее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет заниматься всеми без исключения секторами.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.