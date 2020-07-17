НАБУ вызвало на допрос Злочевского по делу о рекордной взятке

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызвало на допрос бывшего министра экологии Николая Злочевского в деле по подозрению его в организации дачи взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Как передает БизнесЦензор, повестка о вызове Злочевского на допрос обнародована на сайте НАБУ.

"Повестка о вызове Злочевского Николая Владиславовича. Вам необходимо прибыть 21 июля, 22 июля, 23 июля в НАБУ… для допроса в уголовном производстве", – сказано в документе.

Как сообщалось, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.