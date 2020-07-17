Минфин не видит оснований для падения курса гривни, – Марченко

Министерство финансов не видит оснований для снижения курса гривни к доллару в ближайшее время, несмотря на предусмотренный в бюджете более низкий курс, чем фактический.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, отвечая на вопрос, может ли вырасти курс доллара в ближайшее время, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Нет никаких оснований так считать", – сказал министр.

"Мы исходим из ситуации, какая есть, несмотря на то, какой курс был заложен в бюджете. Мы исходим из фактического курса доллара. Тот курс, который есть, нормальный", – добавил Марченко.

Читайте также: Курс гривни отреагировал снижением на назначение нового главы НБУ

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Гривня колебалась у отметки 27 грн/$ в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/$.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну