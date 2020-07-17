Новый вице-премьер предложил разделить "Укроборонпром" на 5 холдингов

Государственный концерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации в управляющую холдинговую компанию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Что касается "Укроборонпрома": он подлежит полной трансформации. В нынешнем виде он не может существовать", – сказал Уруский.

Вице-премьер считает необходимым превращение госконцерна в холдинговую компанию.

"Я там работал в 2014 году, и у меня есть наработки, как переформатировать концерн. Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания – управляющая компания, и холдинги по направлениям – бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение", – заявил Уруский.

"Ракето-космическая (отрасль), кстати, тоже может туда войти. Возможно", – добавил вице-премьер.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.