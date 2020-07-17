"Антонов" заказал ремонт двигателей для "Русланов" за 260 миллионов

Входящее в состав концерна "Укроборонпром" госпредприятие "Антонов" 7 июля заключило соглашение с АО "Мотор Сич" на ремонт авиационных двигателей за $9,6 млн (263 млн грн по текущему курсу НБУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года в течение десяти месяцев капитально отремонтируют четыре авиационные двигателя ДТ-18Т серии 3 в среднем по $2,4 млн. После капремонта гарантийный срок службы составит семь лет, а гарантийная наработка – 2 тысячи часов или 445 полетных циклов.

Согласно данным из открытых источников, это двигатели для транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

В 2017 году "Антонов" заказывал "Мотор Сичи" капремонт и модернизацию двигателей Д-18Т серии 3 до серии 3М для опытной эксплуатации за $6,8 млн. Судя по отчетам об изменениях в договор, их было два, поэтому средняя цена капремонта и модернизации составляла $3,4 млн.

Как сообщалось, "Укроборонпром" 7 июля назначил президентом "Антонова" Александра Лося, который до этого был вице-президентом "Антонова" по проектированию.

Александр Донец, который возглавлял "Антонов" с 2018 года и после увольнения 9 июня пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

Напомним, в июле 2019 года Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения подконтролной китайским инвесторам офшорной компанией и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

В апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

СБУ заявляет, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

В свою очередь президент и основной владелец предприятия Вячеслав Богулаев считает продажу акций компании законной.