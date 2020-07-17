British Airways досрочно откажется от самолетов Boeing 747 из-за коронавируса

Авиакомпания British Airways выведет из эксплуатации весь свой парк самолетов Boeing 747 из-за негативного влияния пандемии COVID-19 на сектор воздушных перевозок.

British Airways сообщила, что вряд вернется к использованию Boeing 747 в коммерческих перевозках, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"С большой грустью мы можем подтвердить, что предлагаем немедленно вывести из эксплуатации весь наш флот 747", – говорится в заявлении перевозчика.

Авиакомпания планировала вывести эти самолеты из эксплуатации в 2024 году. Однако пассажиропоток в этом году резко упал, и эксперты прогнозируют, что на его восстановление уйдут годы, поэтому British Airways решила отказаться от эксплуатации этого типа самолетов раньше срока.

Флот British Airways состоит из 274 самолетов, в том числе 28 Boeing 747, тогда как раньше авиакомпания была крупнейшим эксплантатом этой модели самолетов с парком в 57 бортов.