Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше за коррупцию (обновлено)

Бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.

Об этом сообщает Центральное антикоррупционное бюро Польши, передает БизнесЦензор.

Сотрудники Регионального отделения Центрального антикоррупционного бюро в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действующих в рамках организованной преступной группы.

"Среди задержанных: Славомир Н. – бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший глава Национальной автомобильной дорожной службы Украины ("Укравтодор"), Дариуш З. – бывший командир воинской части № ГРОМ. 2305 г. и Яцек П. – бизнесмен из Гданьска", – говорится в сообщении.

Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. Расследование касается подозрения как в коррупции, так и в деятельности организованной преступной группы, уточняет бюро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши проводят обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации.

Как уточнили в пресс-службе НАБУ, по данным следствия преступная группа действовала на протяжении 2016-2019 годов.

"Следствие установило ряд эпизодов, которые могут свидетельствовать о возможном получения бывшим руководящим "Укравтодора" неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений о использованием средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог", – сказано в сообщении.

По данным НАБУ, общая сумма кредитных средств, преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

"Сложность расследования заключалась в том, что бывший руководитель "Укравтодора" использовал свое служебное положение в Украине и выражал просьбу о получении неправомерной выгоды, а сам факт ее получения происходил на территории Польши. При этом принимались максимальные меры для маскировки преступлений и незаконного происхождения средств", – отмечают в НАБУ.

В частности, неправомерная выгода оказывалась путем создания на территории Польши компаний и пополнения их уставного капитала средствами участников тендерных процедур "Укравтодора". При этом руководителями этих компаний выступали близкие и подконтрольные бывшему руководителю "Укравтодора" лица.

По данным следствия, в отдельных случаях созданные на территории Республики Польша компании должны были быть выкуплены участниками тендерных процедур "Укравтодора" у подконтрольных бывшему чиновнику лиц за суммы, которые в сотни раз превышали их уставный капитал.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное бюро антикоррупционное Польши, в ноябре 2019 года была создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши – работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры Варшавы. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в Facebook сообщил, что Новак для маскировки происхождения неправомерной выгоды регистрировал в Польше на имена доверенных ему лиц предприятия, статутный капитал которых пополнялся средствами участников тендерных процедур.

По словам Холодницкого, к настоящему времени установлено создание двух таких предприятий на территории Польши.

При этом Холодницкий отметил, что в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму 20 тыс. евро и 50 тыс. евро, а также были переданы наличные на сумму $49 тыс., которые в дальнейшем были внесены в статутный фонд одного из предприятий.

Кроме того, по данным Холодницкого, Новак в течении мая-августа 2018 года заявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по 45 тыс. евро ежемесячно, перечисляя в течение двух лет эти средства на счета компании, зарегистрированной на Кипре, под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.

Этому же субъекту тендерных процедур было объявлено требование основать на территории Польши общее предприятие со статутным капиталом 1 млн злотых (более 8 млн грн), 50% которого должно было бы принадлежать ему через подставных лиц.

"Выявление и разоблачение системной коррупции в деятельности "Укравтодора" – это лишь первый шаг. Следующий – это ревизия стоимости и качества работ", – написал Холодницкий.

Как сообщалось, ранее Кабмин принял заявление Славомира Новака об увольнении с поста и.о. главы "Укравтодора" (с 1 октября 2019 года).

Кабинет министров Украины в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Впоследствии министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что обязан знакомству с нынешним исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиром Новаком на то время народному депутату Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.