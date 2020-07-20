Кропачев отсудил у "Центрэнерго" 1,4 миллиарда
3 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил иск ООО "Укрдонинвест Трейдинг" к ПАО "Центрэнерго" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,44 млрд грн, в т.ч. 642,5 млн грн - стоимость фактически поставленного угля и 717,3 млн грн - штраф "за не принятый уголь".
Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.
При этом суд отказал ПАО "Центрэнерго" в удовлетворении встречного иска к ООО "Укрдонинвест Трейдинг" о признании недействительным и расторжение договора поставки угля.
Ранее Верховный Суд оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми было закрыто производство по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго".
По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "Укрдонинвест Трейдинг" является Виталий Кропачев (считался близким к Игорю Кононенко во времена президентства Петра Порошенко).
На днях "Центрэнерго" заявило, что начало получать уголь от ДТЭК Рината Ахметова. При этом "Центрэнерго" заявило, что не хочет покупать уголь у ДТЭК по формуле "Роттердам +". Перед этим, по данным СМИ, "Центрэнерго" покупало газ и уголь (в т.ч. из РФ) у структур с орбиты Игоря Коломойского.
Глава Фонда госимущества Игорь Сенниченко заявлял, что ущерб "Центрэнерго" за 2019 составил 2 млрд грн, а кредиторская задолженность компании - около 4 млрд грн. По его словам, если сравнить активы "Центрэнерго" и задолженность, то компания имеет отрицательную стоимость 14,4 млрд грн.
78% акций "Центрэнерго" принадлежат Фонду госимущества. Сенниченко отмечал, что приватизация "Центрэнерго" планируется на II квартал 2021 года.
Как сообщалось, в последние годы основными победителями тендеров государственных шахт на закупку оборудования были фирмы из группировки Виталия Кропачева, которого называли представителем в угольной отрасли первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко – Игоря Кононенко. Одной из главных фирм Кропачева, через которую проходили закупки госшахт, было именно ООО "Донэнергоэкспорт".
Кропачев также контролирует деятельность ряда углеперерабатывающих предприятий, ранее принадлежавших группировке Януковича.
В конце января детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали бизнес-центр, дом и машины угольного бизнесмена Виталия Кропачева. В этих офисах должны были находиться компании, которые за два года получили от государственных угольных госпредприятий почти 1 млрд грн, разыгрывая тендеры между собой и поставляя некачественные материалы для шахт.
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ущерб "Центрэнерго" за 2019 составил 2 млрд грн, а кредиторская задолженность компании - около 4 млрд грн. По его словам, если сравнить активы "Центрэнерго" и задолженность, то компания имеет отрицательную стоимость 14,4 млрд грн.
78% акций "Центрэнерго" принадлежат Фонду госимущества. Источник: https://biz.censor.net/n3209046
за период 2017 по 1 квартал 2019 года
составила 3,543 млрд. гривен.
Но тут пришел Вова ...
1. За счет чего работающее предприятие получает убытки? Или за счет завышенных цен на сырье и другие материалы, работы входящие в себестоимость или за счет реализации э/э ниже себестоимости, что невозможно, потому, как цены регулирует НКРЕ, значит завышали цены,на расходах по себестоимости, возможно и на уголь,а куда смотрел директор Центрэнерго, почему не проверялись цены Мин.экономики, Фондом держ.майна и не составлен документ на проверку рыночных цен на уголь, почему не привлечены ответственные лица к ответу? Или за все народ бандюкам должен платить? так еще штраф за не использованный уголь, а его хоть был или тоже нарисовали как и ценыны на уголь?, а деньги в офшор перевели наверное шахтой Кропачева офшор владеет, так пусь уголь неиспользованный заберут у Кропачева, или его там не было, нарисовали как и цены на уголь с потолка.а вообше интересно получается было два гос.предприятия одно Центрэнерго другое шахта, шахту приватизировали, народ Украины потеряло актив, который мог приносить каждый год прибыль, а затем еще штраф за неиспользованный уголь государство заплатит.
Оставалась шахта у народа государству не пришлось платить почти 1,5 миллрд.грн.,а так крадут у народа ценности со скоростью света.