Два новых замминистра энергетики будут отвечать за угольную отрасль, – Буславец

Заместители министра энергетики Украины Максим Немчинов и Александр Зорин будут отвечать за реформирование и управление угольной отраслью.

Об этом сообщила глава министерства Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Один из заместителей отвечает за операционную деятельность, деятельность второго будет направлена на реформирование отрасли", - сказала она в ходе заседания профильного комитета Верховной Рады в понедельник.

По словам Буславец, представители министерства в ближайшее время посетят шахты для оценки их работы, перспективности в части запасов и себестоимости, разработки планов по среднесрочной добыче угля.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, назначил заместителями министра энергетики Александра Зорина и Максима Немчинова.

Максим Немчинов с октября 2019 года по июнь 2020 года возглавлял госпредприятие "Укрхимтрансаммиак".

Ранее Немчинов занимал должность государственного секретаря в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Также он работал начальником отдела по вопросам экономических реформ в министерстве.

Александр Зорин – пенсионер, до последнего времени возглавлял госпредприятие "Мирноградуголь". В 2016-2018 годах руководил ГП "Волыньуголь".

Как сообщалось, Кабинет министров 6 мая назначил заместителем министра энергетики бывшего заместителя директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок" Юрия Бойко.