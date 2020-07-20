Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о снижении "зеленого тарифа"

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Соответствующее решение принято на заседании комитета 20 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендовать с учетом поддержанных комитетом предложений во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками", – процитировал решение комитета его глава Андрей Герус.

При этом комитетом не поддержано подавляющее большинство из 1281 правки, поданной к законопроекту.

Как сообщалось, законопроект №3658 включен в повестку дня внеочередного заседания Рады 21 июля.

Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.