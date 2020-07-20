Таможенная служба заказала уничтожение 90 тысяч пачек сигарет за 1 гривню

Закарпатская таможня Государственной таможенной службы 10 июля по результатам тендера заказала ООО "Нью Экомир" услуги по уничтожению табачных изделий за 1 грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году компания должна сжечь 88 389 пачек сигарет и папирос, которые заказчик хранит на своем складе. При этом сожжение не должно вредить окружающей среде и здоровью людей.

В 2019 году таможенники Закарпатья заказывали ей уничтожение сигарет по 16,3 коп. за пачку.

На тендер ожидаемой стоимостью 14 142 грн подали заявки две компании: ООО "Экологические перерабатывающие технологии" с ценой 8 839 грн и "Нью Экомир" с ценой 14 000 грн. По итогам аукциона первая фирма снизила цену вдвое – до 4 299 грн, а вторая – до 1 грн.

Таким образом, победителем стал "Нью Экомир", с которым в конце концов и подписали соглашение.

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Соперник "Экологические перерабатывающие технологии" сначала жаловался заказчику на аномально низкую ожидаемую стоимость, которая не покрывает себестоимость. Однако заказчик ответил, что рассчитал ее на основании цены закупки 2019 года.

Затем фирма жаловалась на аномально низкую цену победителя. Заказчик заявил, что аномально низкая цена определяется при конкурентных закупках, а у него – упрощенная, к тому же победитель предоставил расчет.

Ужгородской фирмой "Нью Экомир" владеют местные жители Александр Вагерич и Виктор Вудмаска, который также ею управляет. Бывшая жена последнего Марианна Готра до февраля 2020 года работала заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по государственной регистрации - начальником Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области.

Кроме того, по данным системы "YouControl", до 2016 года соучредителем "Нью Экомир" также была Зинаида Станко, которая до сих пор владеет ООО "Нью Экомир Плюс" вместе с тем же Александром Вагеричем. Это жена Василия Станка – заместителя начальника Отдела таможенного оформления №1 Таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни.

Всего с 2018 года победитель получил подрядов на 1,27 млн грн. Из них самые крупные – у Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета, а также в вышеупомянутых Главного теруправления юстиции в Закарпатской области и Закарпатской таможни ГФС.