Moody's отозвало рейтинги "Проминвестбанка"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги "Проминвестбанка" (ПИБ).

Согласно сообщению агентства, Moody's решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На момент отзыва долгосрочный рейтинг банка по депозитам находился на уровне Саа2, рейтинг контрагента – Саа1, оценка риска – Саа1, базовая оценка кредитоспособности (BCA) – саа3, а скорректированная BCA – саа2.

Национальный долгосрочный рейтингбан банка по депозитам находился на уровне В1, а долгосрочный рейтинг контрагента по национальной шкале – Baa3.

Moody's отмечает, что на момент отзыва прогнозы долгосрочных рейтингов банка по депозитам были "позитивными".

Читайте также: "Проминвестбанк" закроет все счета физических лиц с 20 июля

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка".

4 марта 2020 года пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266,05 млн грн. Согласно данным судебного реестра, покупателем акций стало ЧАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, размер уставного капитала фирмы – 5,05 млн грн. Компания была зарегистрирована в реестре в июне 2019 года.

Собственниками финансовой компании "Фортифай" до февраля 2020 года были Александр Камышин и Николай Нестеренко. В феврале новым собственником стал Сергей Фаткуллин из Одессы.

В марте издание StockWorld собощало, что реальным покупателем "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital. Однако в любом случае сделка до сих по не согласована Национальным банком.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.