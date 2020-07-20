Курс гривни упал до 27,60 грн/$

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на вторник, 21 июля, курс гривни на уровне 27,6011 грн/$, ослабив его еще на 24 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни снизился до минимума с начала апреля.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла еще 34 копейки, опустившись до 31,5908 грн за евро.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Гривня колебалась у отметки 27 грн/$ в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/$.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну