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Новини
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Курс гривни упал до 27,60 грн/$

Курс гривни упал до 27,60 грн/$

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на вторник, 21 июля, курс гривни на уровне 27,6011 грн/$, ослабив его еще на 24 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни снизился до минимума с начала апреля.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла еще 34 копейки, опустившись до 31,5908 грн за евро.

Читайте также: Курс гривни отреагировал снижением на назначение нового главы НБУ

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Гривня колебалась у отметки 27 грн/$ в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/$.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну

Автор: 

гривня (1567) курс (1522) Міжбанк (328) НБУ (9340)


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Топ коментарі
+28
Сейчас самое прекрасное - наблюдать за лошарами 73%, которые еще год назад уверяли, что это порох умышленно держал курс 26, а вот прийдет бубочка и своими талантами сделает бакс по 8. Теперь наивные идиоты 73% глотайте новую реальность - вас поимел каломойский как бесплатных шлюх
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20.07.2020 19:12
+16
Поздно хэкать. Эпоха бедности скинчылася😉😉😉. Зробыли 💩💩💩ще раз
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20.07.2020 17:35
+12
уроди
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20.07.2020 16:49
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уроди
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20.07.2020 16:49 Відповісти
Скорее всего даже строительство дорог остановиться....
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20.07.2020 22:16 Відповісти
Дороги - это самая крутая дыра, откуда вымывают бюджетные средства, никогда не остановят, даже после остановки выплат пенсий дороги по бумажкам будут строить.
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20.07.2020 22:22 Відповісти
Зедепутат в нашем районе на второй день после оглашения тендера на прозорро на 14 млн. по ремонту местной дороги уже окучивал всех, от кого-то хоть что-то зависит. Летят на деньги, как мухи на говно.
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21.07.2020 12:09 Відповісти
Вы про 73%?
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20.07.2020 22:22 Відповісти
Опять народ обеднеет.
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20.07.2020 16:55 Відповісти
Поздно хэкать. Эпоха бедности скинчылася😉😉😉. Зробыли 💩💩💩ще раз
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20.07.2020 17:35 Відповісти
В августе будет 30+
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20.07.2020 18:10 Відповісти
Оптимист ты однако. Мой прогноз до сентября: бакс по 35, евро по 40
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20.07.2020 19:07 Відповісти
пошли рахунки за банкет весни 2019року.. напідході літа 2019р..
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20.07.2020 18:15 Відповісти
Какая разница...
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20.07.2020 18:58 Відповісти
Сейчас самое прекрасное - наблюдать за лошарами 73%, которые еще год назад уверяли, что это порох умышленно держал курс 26, а вот прийдет бубочка и своими талантами сделает бакс по 8. Теперь наивные идиоты 73% глотайте новую реальность - вас поимел каломойский как бесплатных шлюх
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20.07.2020 19:12 Відповісти
А с 12 до 26 при Параше-это не "поимел"?
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20.07.2020 22:44 Відповісти
тебя грех не поиметь
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20.07.2020 22:54 Відповісти
Что там ты можешь поиметь,чучело?Бояры флокушу,разве что,и то по праздникам
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21.07.2020 10:57 Відповісти
Ты земразь забыло просто, как от мобилизации прятался.
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21.07.2020 09:09 Відповісти
Это ты сернуло по принципу:"абы не мовчки"?
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21.07.2020 10:56 Відповісти
Почему как? В этот раз они бесплатно выбрали Зелю. Даже традиционного килограмма гречки на рыло не понадобилось
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21.07.2020 11:03 Відповісти
зато бюджет сойдется, ввп в гривне вырастет
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20.07.2020 19:51 Відповісти
Бюджет то сойдется, только у кого? Сходи в магазин, там за последние дни цены уже поменяли в сторону увеличения. И если учесть что зарплаты никому не увеличивают, то под фразой "бюджет сойдется" имеется в виду ухудшение жизни рядовых граждан за счет снижения их покупательской способности. В той же германии сейчас снизили ндс и прочие налоги, чтобы стимулировать спрос, а зеленое кодло просто обдирает нищих неконтролируемой инфляцией.
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20.07.2020 21:51 Відповісти
Да как ты догадался? Гения наверное?
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21.07.2020 11:04 Відповісти
мало, это экономику не оживит, надо ещё на 10%, на грывны 3 опустить, ну 30 как хотел зеля
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20.07.2020 19:49 Відповісти
а почему доллар не по 8, это же барыги искуственно его держали. надо вернуть на справедливый уровень
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20.07.2020 19:52 Відповісти
Зниження облікової ставки впливає тільки на один показник - ставку рефінансування комерційних банків (вона не може бути нижче облікової), але є ще "тендери з підтримання ліквідності", це коли комерційному банку НБУ дає гроші у борг на строк до 14 днів за обліковою ставкою.
При Зе облікову ставку знизили з 17,5% (07.06.19) до 6,0% (12.06.20).
Але зниження облікової ставки можливо тільки, як реакція на зниження інфляції.
Але чомусь її (ОС) знижують коли інфляція в країні прискорюється, більш того, люди Зе вимагають зниження курсу гривні!
Попри все, комерційні банки не шикуються в чергу, за грошима НБУ. Попиту нема!

Люди які "рулять" країною, не розуміють, що роблять. Вони тупо тиснуть на педалі, смикають важелі, крутять кермо і записують відосік. А потім всі дивуються, звідки стільки довбойобів на дорогах.
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20.07.2020 20:01 Відповісти
Ну ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМЫЙ нбу !!!

20.07.20 16:32 Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику, - Гетманцев https://censor.net/news/3209133/postepennaya_devalvatsiya_kursa_grivni_na_10_prostimuliruet_ekonomiku_getmantsev
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20.07.2020 20:07 Відповісти
Добре що в мене все в долярах!
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20.07.2020 20:33 Відповісти
Но вы, зе!избиратели, не расстраивайтесь: это постепенное повышение до 30, по настоянию вашего, кгм... президента, суто для того, чтобы выполнить бюджет. Теперь вам должно полехчать. Бюджет наполнят из вашего кармана, а потом зе!ля его раскрадёт.
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20.07.2020 21:38 Відповісти
Заї...бісь))
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20.07.2020 21:54 Відповісти
А какая разница?
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20.07.2020 22:15 Відповісти
Как только пошла информация, что вавий полупокер наехал на Смолия, а выгреб всю гривну из под матрса и карточек и пошел в обменник. Какой же я грамонтый чел !
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20.07.2020 22:59 Відповісти
Не за это Вы голосовали граждане Украины 21:04:2019 года ? 🤣🤣🤣🤣

Бачили очi ? То кушать , кушать 🤣🤣🤣🤣
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20.07.2020 23:08 Відповісти
Ну и слава богу...
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21.07.2020 00:52 Відповісти
Курс 73
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21.07.2020 07:28 Відповісти
СКОРО! НА КАРТАХ ! БЕНЯСУЭЛА!
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21.07.2020 07:31 Відповісти
Мразота в чате полгода назад кричала что курс по 24 это очень плохо для страны.
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21.07.2020 09:28 Відповісти
Не переживай, в конце-концов схавают лапшичку, переобуются в прыжке и будут орать что это божья роса и что курс по 30 это выгодно. Просто потому что это проще чем признать себя д*билом.
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21.07.2020 11:08 Відповісти
А почему произошло резкое укреплении гр.до 24?
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21.07.2020 11:17 Відповісти
Нет - вы можете, конечно, плеваться желчью. Но в таком случае придется потрудиться привести сильные аргументы в пользу того, что курс 22.90 имел под собой экономическую базу, а не являлся инструментом фиксации прибыли для инсайдеров НБУ...
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21.07.2020 12:23 Відповісти
Интересно, куда подевалась куча зеботов которые с пеной у рта возражают и во всем винят Пороха? Не уж то у всех зеленых деб*лоидов в этот раз нет ни одного аргумента?
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21.07.2020 11:06 Відповісти
Вперёд! Ближайший промежуточный майлстоун - 30 грн!
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21.07.2020 11:28 Відповісти
ну шо , гривнепатриоты , всралыся ?!
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21.07.2020 11:58 Відповісти
ну шо, самое время вводить обещанные кредиты для бизнеса и ипотеку под 5%.
а чо, гривня ж самая стабильная валюта в мире.
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21.07.2020 12:16 Відповісти
Ура, товіріщі! Скоро за один доллар можна буде купити набагато більше українських гривень. Може навіть кілограм. Слава Найвелічнішому Лідеру **********!
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21.07.2020 12:20 Відповісти
Новое "независимое" руководство НБУ внаглую обваливает гривню по заказу Кабмина.
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21.07.2020 14:18 Відповісти
Яків Смолій: «Вони заклали курс 30, а ми «штучно тримаємо 26». Так, а чого ви 30 заклали? Закладіть 40»

https://sud.ua/ru/news/publication/173083-yakiv-smoliy-voni-zaklali-kurs-30-a-mi-shtuchno-trimayemo-26-tak-a-chogo-vi-30-zaklali-zakladit-40
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21.07.2020 14:23 Відповісти
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26.07.2020 06:03 Відповісти

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