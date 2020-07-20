Курс гривни упал до 27,60 грн/$
Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на вторник, 21 июля, курс гривни на уровне 27,6011 грн/$, ослабив его еще на 24 копейки.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
Таким образом, курс гривни снизился до минимума с начала апреля.
По отношению к европейской валюте гривня потеряла еще 34 копейки, опустившись до 31,5908 грн за евро.
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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.
Гривня колебалась у отметки 27 грн/$ в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/$.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну
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При Зе облікову ставку знизили з 17,5% (07.06.19) до 6,0% (12.06.20).
Але зниження облікової ставки можливо тільки, як реакція на зниження інфляції.
Але чомусь її (ОС) знижують коли інфляція в країні прискорюється, більш того, люди Зе вимагають зниження курсу гривні!
Попри все, комерційні банки не шикуються в чергу, за грошима НБУ. Попиту нема!
Люди які "рулять" країною, не розуміють, що роблять. Вони тупо тиснуть на педалі, смикають важелі, крутять кермо і записують відосік. А потім всі дивуються, звідки стільки довбойобів на дорогах.
20.07.20 16:32 Постепенная девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику, - Гетманцев https://censor.net/news/3209133/postepennaya_devalvatsiya_kursa_grivni_na_10_prostimuliruet_ekonomiku_getmantsev
Бачили очi ? То кушать , кушать 🤣🤣🤣🤣
а чо, гривня ж самая стабильная валюта в мире.
https://sud.ua/ru/news/publication/173083-yakiv-smoliy-voni-zaklali-kurs-30-a-mi-shtuchno-trimayemo-26-tak-a-chogo-vi-30-zaklali-zakladit-40
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