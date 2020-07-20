Новый глава Нацбанка анонсировал снижение учетной ставки
Национальный банк Украины (НБУ) продолжит политику снижения учетной ставки.
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил во время своего представления, передает БизнесЦензор.
"Сегодня наши с вами усилия должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики. На достижение этой цели должны работать инструменты и монетарной, и пруденционной политики Национального банка. Мы как Национальный банк должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики", – заявил Шевченко.
По словам главы НБУ, сегодня одним из драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитования, которое "для банков достаточно легкий инструмент, но не создает позитивного эффекта для экономики и населения".
"НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банков. С другой стороны – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий", – сказал Шевченко.
"В то же время НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, для конечного бенефициара – потребителя банков", – добавил глава НБУ.
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Как сообщалось, правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.
При этом в НБУ заявили о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.
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но губошлеп щас поправит банки, влезая грязными ручками в кредиты и прочее
Спросил юный Кирюша...
Это те, кто относится к нам без должного восхищения .
Или это из курса Трускавецкого Университета?
Без полноценного запуска банковской системы, никакого развития ждать в стране не приходится. Надо для этого гривну обвалить? Да делайте что хотите, только делайте уже хоть что-то!