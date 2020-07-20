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Новый глава Нацбанка анонсировал снижение учетной ставки

Новый глава Нацбанка анонсировал снижение учетной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит политику снижения учетной ставки.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил во время своего представления, передает БизнесЦензор.

"Сегодня наши с вами усилия должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики. На достижение этой цели должны работать инструменты и монетарной, и пруденционной политики Национального банка. Мы как Национальный банк должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики", – заявил Шевченко.

По словам главы НБУ, сегодня одним из драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитования, которое "для банков достаточно легкий инструмент, но не создает позитивного эффекта для экономики и населения".

"НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банков. С другой стороны – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий", – сказал Шевченко.

"В то же время НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, для конечного бенефициара – потребителя банков", – добавил глава НБУ.

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Как сообщалось, правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.

При этом в НБУ заявили о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

Автор: 

НБУ (9340) облікова ставка (354) Шевченко Кирило (153)


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Топ коментарі
+18
Т.е. мы будем снижать учетную ставку и одновременно проводить девальвацию гривны - самым надежным бизнесом в Украине станет получение рефинанса и покупка за него иностранной валюты.
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20.07.2020 16:44
+11
Этот тоже из квн?
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20.07.2020 16:52
+7
папередники стабилизировали систему, что даже колебания нефти не сильно влияли на курс,
но губошлеп щас поправит банки, влезая грязными ручками в кредиты и прочее
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20.07.2020 19:55
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Т.е. мы будем снижать учетную ставку и одновременно проводить девальвацию гривны - самым надежным бизнесом в Украине станет получение рефинанса и покупка за него иностранной валюты.
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20.07.2020 16:44 Відповісти
Ну да,если ограничить вложения в ОВГЗ то деваться деньгам больше некуда. Проблема ведь не в нежелании банков кредитовать, в том,что кредитора защищают меньше чем заемщика
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20.07.2020 17:13 Відповісти
Проблема в тім що кредит в банку для споживача коштує 43% річних! Тому що банк докуя хоче заробити на цьому! НБУ має обмежити комерційні банки в рентабельності!
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21.07.2020 16:26 Відповісти
Не пиши о том,о чем не имеешь понятия. Уже и так все зарегулировали и "обмежили" что риски в кредитовании реального сектора, приводят к его полной остановке. Хоть гопки скачи, пока власть и суды кидают кредиторов-кредитов не будет.
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21.07.2020 16:56 Відповісти
Этот тоже из квн?
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20.07.2020 16:52 Відповісти
не в курсе, но с израильской ксивой на кармане, как и все остальные ублюдкиЗЕ это 100%
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21.07.2020 00:13 Відповісти
Тада, лицьо правільной національності.
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21.07.2020 06:47 Відповісти
Судя по губам- ещё и из корабельной породы.
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21.07.2020 18:55 Відповісти
Если не руские то инфляция добьет украинцев
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20.07.2020 16:54 Відповісти
Русские заняты - сидят плотно на бутылках
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21.07.2020 12:44 Відповісти
Даешь минусовую ставку как в Японии.))
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20.07.2020 17:17 Відповісти
Ты оплатил услуги ЖКХ?
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20.07.2020 18:10 Відповісти
ох и не нравится мне его иплет.. ох и не нравится..
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20.07.2020 18:29 Відповісти
Это из -за того ,что он фильме Дежавю снимался?
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20.07.2020 18:55 Відповісти
Эжи Штур - мать полячка , отец австриец - а у нас в НБУ пархатый **.льник
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21.07.2020 11:18 Відповісти
Мать "полячка" по фамилии "Тилл". Отец тоже "Леопольд". Или вы думаете в Польше и в Австрии все арийцы? Просто Ежи Штур европейский еврей, а не советский. Это как сравнить Беню с Биллом Гейтцем например.
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21.07.2020 12:51 Відповісти
ну Леопольд это воооообще не еврейское имя
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21.07.2020 17:03 Відповісти
Рептелоїд.
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20.07.2020 19:06 Відповісти
папередники стабилизировали систему, что даже колебания нефти не сильно влияли на курс,
но губошлеп щас поправит банки, влезая грязными ручками в кредиты и прочее
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20.07.2020 19:55 Відповісти
экономисты от бога
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20.07.2020 19:56 Відповісти
Пенсионеры очень будут рады дешевым кредитам, так как на ихнюю адово нищенскую пенсию (я не про бывших чиновников) можно будет купить меньше еды на 10%. А так взял кредит, купил хлеба и ушел в мир иной, иначе коллектора добъют.
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20.07.2020 22:34 Відповісти
На понятном наречии он говлрит что зеля повышает цены минимум на 10% но скачок цен будет больше была бы причина.
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21.07.2020 04:42 Відповісти
Шевченко какой то он совсем не украинский Шевченко ,скорее еще один МАЛАНЕЦ к власти пришел...
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21.07.2020 06:36 Відповісти
Українця на цю посаду, звісно, знайти було важко. Тому призначили "укгаїнця".
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21.07.2020 06:48 Відповісти
папа, а кто такие антисемиты?

Спросил юный Кирюша...
Это те, кто относится к нам без должного восхищения .
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21.07.2020 11:49 Відповісти
Вижу его рожу и читаю фамилию,которую он присвоил-аж неудобно.)
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21.07.2020 08:56 Відповісти
Губошльоп жидівський...
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21.07.2020 10:05 Відповісти
национальность нового главы НБУ видно за 100 метров
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21.07.2020 11:16 Відповісти
Людям будет невыгодно по низким процентам ложить гривни на депозит в банк, так как она обесценивается за счет инфляции, а будут хранить в долларах или покупать какие - то товары, машины, недвижимость если будет вообще за что.
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21.07.2020 11:36 Відповісти
Вообще то, процентный пункт - это 0,01%, то есть, по определению в этой статье 7.5 процентных пунктов означает всего 0.075%. Скорее всего нужно говорить о 7.5% (это 7500 процентных пунктов). Вряд ли можно сегодня удивить кого-либо в такой безграмотности в подаче информации - Цензор не раз отличался в этой области.
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21.07.2020 12:40 Відповісти
Уточнение - 750 процентных пунктов. Опечатка.
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21.07.2020 12:43 Відповісти
эээ... А в какой книге по экономике есть такое понятие "реальный сектор экономики"?
Или это из курса Трускавецкого Университета?
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21.07.2020 13:24 Відповісти
Маразм как всегда крепчает. Похоже для тех кто у власти назначение Мистера девальвации - это джекпот. Все их предыдущие воззвания к НБУ о курсе 30 наконец-то были услышаны. Это ж очень просто - в нужный момент перестать выходить с интервенциями на межбанк, это еще не было не эмиссии, ни снижение учетной ставки. Просто позволяют нерезидентам выходить из гривневых ОВГЗ. В общем, при следующем снижении учетной ставки - выдача долгого рефинансирования (кто еще не успел взять) и направление их на валютный рынок. Афера Ющенко со Стельмахом 2008 года - 2.0
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21.07.2020 15:19 Відповісти
Со времен Чивакуни, кредитные программы банков, а вместе с ними и сами банки, просто лежат. Сталкивался с этим за последние несколько лет неоднократно. Начиная от потребительского кредитования, до бизнес программ. На бумажке они якобы есть, на деле либо супер замороченная процедура, а главное нереальные сроки согласований, либо процент на столько высокий, что только полнейший идиот влезет в такую кабалу. Кстати для такой категории населения как цветы распускаются на каждом углу всякие "быстрозаймы".
Без полноценного запуска банковской системы, никакого развития ждать в стране не приходится. Надо для этого гривну обвалить? Да делайте что хотите, только делайте уже хоть что-то!
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21.07.2020 20:16 Відповісти

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