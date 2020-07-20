Новый глава Нацбанка планирует превратить Украину в региональный финансовый хаб

Национальный банк Украины продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил во время своего представления, передает БизнесЦензор.

"Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым "хабом", куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира", – сказал Шевченко.

В свою очередь президент Владимир Зеленский, представля нового главу НБУ, подчеркнул важность продолжения сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами.

"Важно продолжать эффективное сотрудничество с нашими партнерами: с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми мощными партнерами Украины", – сказал президент.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. С 2014 года он возглавлял государственный "Укргазбанк".