Буславец анонсировала постепенное закрытие государственных шахт

Разрабатываемая Министерством энергетики программа трансформации угольных регионов предусматривает поэтапное закрытие шахт.

Об этом во время заседания комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день нами дорабатывается методология оценки угольных предприятий. Процесс закрытия должен быть поэтапным. Определяется приоритетность городов и областей, требующих программы поддержки в первую очередь. У нас проанализирована социально-экономическая ситуация в областях, подпадающих под трансформацию. Сейчас разрабатываются подходы к диверсификации местных экономик для создания новых рабочих мест", – отметила и.о. министра.

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По словам Буславец, в рамках разработки Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов ведутся наработки по уменьшению зависимости местных общин таких регионов от угольной отрасли.

"На Министерство энергетики возложена задача разработки программы реформирования угольной отрасли. Что необходимо утвердить – это концепция и план мероприятий реформирования угольной отрасли. На сегодня эта концепция разрабатывается и будет представлена ​​в ближайшее время", – сказала Буславец.

Также, по ее словам, должна появиться концепция трансформации угольных регионов до 2030 года.