Нацполиция закупит еще 150 автомобилей Rеnault за 72 миллиона

Национальная полиция Украины планирует заключить договор с ООО "Спец-Ком-Сервис" (ТМ Polycar) на поставку еще 150 спецавтомобилей (кроссоверов) на базе Rеnault Duster на общую сумму 71,9 млн грн (479,3 тыс. грн за штуку).

Соответствующее объявление о заключении договора с компанией, которая стала единственным участником закупки в рамках переговорной процедуры для потребностей обороны, обнародовано в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Автомобили должны быть поставлены до 21 октября на условии послеоплаты в течение 90 рабочих дней.

По информации "Спец-Ком-Сервис", она предложила сертифицированные ею авто СКС RDS-02 РП на базе Rеnault Duster – 5-местные кроссоверы с бензиновым двигателем экологического класса Евро-6, 2020 года выпуска.

Цены на базовую модель автомобиля Rеnault Duster стартуют от 350 тыс. грн.

Как сообщалось, в мае текущего года "Спец-Ком-Сервис" заключила договор на поставку Нацполиции 200 аналогичных кроссоверов за 95,7 млн грн.

Компания "Спец-Ком-Сервис" (ТМ Polycar) основана в 2009 году, специализируется на поставках спецтехники, коммерческих автомобилей, производит кузова для автотранспорта, а также отопительные котлы.

По данным госреестра, владельцами ООО с уставным капиталом 4 млн грн на паритетных началах являются Сергей Калюш и Михаил Городовых. Компания неоднократно поставляла автомобили для силовых структур Украины.