Новый глава Нацбанка анонсировал смягчение требований к заемщикам банков

Национальный банк Украины (НБУ) для активизации кредитования планирует упростить требования к заемщикам банков.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил на брифинге.

"Национальный банк вместе с правительством должны восстановить экономику в короткие сроки. Это приоритет №1, учитывая то, что монетарная политика НБУ будет сохранена", – сказал глава НБУ.

"Как мы планируем поддерживать экономику? Национальный банк, согласно закону, не является кредитором экономики, поэтому сегодня мы может исключительно работать над тем, чтобы упростить для банковской системы требования к прозрачным и качественным заемщикам банков. Прежде всего, для того бизнеса, которые платит налоги, имеет отчетность", – уточнил Шевченко.

Он также отметил, что активизации кредитования будут способствовать правительственные программы "5-7-9%" и кредитных гарантий, которая еще не запущена.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. С 2014 года он возглавлял государственный "Укргазбанк".