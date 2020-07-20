Экологическая инспекция проверит комбинат ArcelorMittal в Кривом Рогу

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) получила согласие от руководства Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) открыть свои документы и способствовать проверке предприятия.

Об этом сообщил председатель Гоэкоинспекции Андрей Мальованый в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Во время рабочего визита в Кривой Рог вместе с заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрельцом посетили крупнейшего загрязнителя воздуха - "ArcelorMittal Кривой Рог". Мы воспринимаем как должное дышать свежим воздухом, и только потеряв эту возможность, понимаем насколько это важно", - написал Мальованый.

По его словам, чиновники осмотрели предприятие, руководство представило свой план модернизации производства, обсудили, как государство может помочь получению инвестиций от управляющей компании.

"Для меня самым главным было убедиться в готовности предприятия допустить инспекторов ГЭИ к проверкам, чтобы "ArcelorMittal Кривой Рог" открыли свои документы и не препятствовали работе инспекторов", - отметил Мальованый.

Госэкоинспекция напоминает, что ранее неоднократно возникали проблемы с проведением проверок на предприятии.

"Я буду контролировать проверку, чтобы все происходило объективно, без давления и злоупотреблений. Однако в ответ жду от "ArcelorMittal Кривой Рог" конструктива и открытости", - подчеркнул Мальованый.

Он добавил, что в ближайшее время будет разработана методика и нормативно-правовое обеспечение для передачи данных мониторинга выбросов в атмосферу со стационарных датчиков предприятия, установленные на трубах. Эта информация станет открытой для общественности соответствии с европейскими стандартами надзора за окружающей средой.

"Важно найти баланс между экологией и бизнесом, это возможно только в сотрудничестве", - резюмировал Мальованый.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".