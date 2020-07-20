США продлили действе пошлины на трубы из Украины

Комиссия по международной торговле США (USITC) в рамках пятилетнего пересмотра ограничений поставок американский рынок решила оставить в силе пошлины на трубы нефтегазового сортамента (oil country tubular goods, OCTG) из Индии, Южной Кореи, Турции, Украины и Вьетнама.

Согласно информации USITC, Комиссия определила, что отмена существующих антидемпинговых пошлин на импорт труб из этих стран может привести к убыткам местных производителей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Минторг США отменил подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.

Согласно публикации в Федеральном реестре США от 16 июля 2019 года, действие соглашения прекращалось, а департамент торговли этой страны также издал приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции "Интерпайпа" с 10 июля и отменил административный пересмотр соглашения.

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При этом отмечалось, что 7 декабря 2018 года "Интерпайп" запросил продление принятого в 2014 году соглашения еще на пять лет, до 10 июля 2024 года.

4 июня 2019 года была введена процедура пятилетнего повторного пересмотра соглашения приостановленного расследования и принято решение о прекращении действия соглашения. Затем, 10 июля, Минторг США уведомил "Интерпайп" о своем решении не продлевать Соглашение в соответствии с просьбой самой компании "Интерпайп", которая рассчитывала на прекращении действия соглашения после пяти лет его действия.

В ответ на запрос "Интерпайпа" Минторг США прекратил действие соглашения, возобновив приостановленное расследование. При этом отмечалось, что в результате расследования было отмечено, что ущерб американским трубным компаниям наносится ущерб из-за поставок импортных труб.

Данное соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года. Первоначально его срок истекал 10 июля 2017 года, однако его продлили еще на год, а затем еще на столько же.

Таким образом, соглашение позволяло избежать демпинга цен и приостанавливало действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины.

Данная пошлина была установлена как для предприятий группы "Интерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Интерпайп-Украина", "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и "Интерпайп Нико-Тьюб", так и для всех остальных украинских предприятий.