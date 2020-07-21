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Новый замминистра здравоохранения занимался медзакупками во времена Януковича. ВИДЕО

Новый замминистра здравоохранения занимался медзакупками во времена Януковича. ВИДЕО

Новый заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во времена президентства Виктора Януковича занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения Раисы Богатыревой.

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

В 2013 году в Минздраве создали тендерный комитет по госзакупкам. Его возглавил заместитель Богатыревой Роман Богачев, который пришел в министерство со своей командой, в составе которой и был Иващенко.

Иващенко рассказал, что в Минздраве занимался закупками лекарств против рака, ВИЧ и туберкулеза. Журналисты обратили внимание, что в 2014 году, после бегства Богатыревой, выяснилось, что на этих направлениях стоимость лекарств завышалась в десятки раз.

Также журналисты выяснили, что Иващенко был коммерческим директором компании "Линк-Медитал", которая участвует в тендерах и закупает медицинские препараты за границей. У компании есть европейская "прокладка" — венгерская фирма Immedex, которую возглавляет родная сестра владельца "Линк-Медитал".

На эту компанию "Линк-Медитал" переводил миллионы гривен переплат за лекарства для украинских больниц. Иващенко заявил, что никогда не имел отношения к венгерской компании.

Также были зафиксированы неоднократные встречи владельца "Линк-Медитал" Алексея Барышевского с Иващенко, и визиты Барышевского в здание Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, согласно предоставленному министром Максимом Степановым обоснованию, за выделенные из правительственного Фонда борьбы с распространением коронавирусной болезни 3 млрд грн Министерство здравоохранения планирует закупить 4,37 млн единиц защитной одежды за 2,14 млрд грн или по 488,61 грн за штуку.

Ожидаемая цена соответствует закупке Минздравом при Степанове у малоизвестной фирмы китайских костюмов биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, с доставкой которых в Украину возникла длительная задержка.

В ГП "Медицинские закупки Украины" тогда заявляли, что украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку. 

Министр здравоохранения Максим Степанов с 16 июня не согласовал ни одну закупку лекарственных средств через специализированное госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

Богатирьова Раїса (8) Іващенко (2) ліки (582) МОЗ (1445) Янукович Віктор (375) закупівлі (2639)


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Топ коментарі
+5
И что, все где-то работали при Яныке, Поросенко вон вообще был министром.
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21.07.2020 09:26
+5
Вот суки! Где только Зеленский их находит?!
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21.07.2020 09:29
+5
у зебилов все кандидаты на посады либо идиоты, либо воры...
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21.07.2020 15:41
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И что, все где-то работали при Яныке, Поросенко вон вообще был министром.
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21.07.2020 09:26 Відповісти
Вот суки! Где только Зеленский их находит?!
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21.07.2020 09:29 Відповісти
Близкие по духу.
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21.07.2020 11:44 Відповісти
з ростову потроху повертає всіх втікачів часів янукодли. Дивуюсь, як ще богатирьовій не запропонували очолити міністерство охорони здоров"я.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
А там де й мальдівський булдьдозерист.
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21.07.2020 18:44 Відповісти
Клиника БАРИС + помошник Богатырёвой = удачные закупки лекарств за бюджетный счёт
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21.07.2020 09:34 Відповісти
при тупорилому януковощу схеми дерибану бюджету росли як гриби після дощу, за часів Порошенка "схеми" розкрадання бюджета трохи зменшилися і змінилися на нові.
а при кловуні Вовочці, його тупорила команда здатна лише обєднати всі схеми папередніків.
і для цього повертають тих хто знає як то робиться. все просто і еффективно.
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21.07.2020 13:55 Відповісти
Ой вэй, ну нельзя же так явно и примитивно работать на Пороха
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21.07.2020 13:57 Відповісти
Та кАнешна. Хто у зебілів винен? Порошенко. Це ж він призначає бубАчці міністрів- корупціонерів, та замі- ригів, міністрам під стать.

https://dumskaya.net/allnews///2020/04/2/ 2 апреля ,
Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой.
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
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21.07.2020 16:13 Відповісти
Степанов Иващенко Баришевский Беззубенко что бы эти гандоны подохли скорей
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21.07.2020 15:34 Відповісти
у зебилов все кандидаты на посады либо идиоты, либо воры...
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21.07.2020 15:41 Відповісти
))). цікаво, а що, зелений виборець задоволений таким замом міністрів??
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Не Воно їх знаходить, а вони його...Нагадують, що він був у них на корпоративах, розважав,як міг, отримував ВЕЛИКІ гроші за свій надзвичайний юмор та голос - пора і віддячити за заробіток!!...ЦЕ ВСЕ НОВІ ОБЛИЧЧЯ!! Слава СГ!! Голосуймо!!
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21.07.2020 17:36 Відповісти
Это какой-то вынос мозга. Суть сюжета в том, что одни говорят что стоимость закупки в 2-6 раз завышена, и для подтверждения вот вам цветная картинка с ценами в Польше и в Украине! И во всех закупках виноват Иващенко. Супер! Теперь можно быть "свидетелем бигуса"! Кроме того, что им должны верить, что виноват тот на кого они показали пальцем, ничего конкретного.
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21.07.2020 17:48 Відповісти
кінець епохи бідності
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21.07.2020 19:57 Відповісти

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