Новый замминистра здравоохранения занимался медзакупками во времена Януковича. ВИДЕО

Новый заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во времена президентства Виктора Януковича занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения Раисы Богатыревой.

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

В 2013 году в Минздраве создали тендерный комитет по госзакупкам. Его возглавил заместитель Богатыревой Роман Богачев, который пришел в министерство со своей командой, в составе которой и был Иващенко.

Иващенко рассказал, что в Минздраве занимался закупками лекарств против рака, ВИЧ и туберкулеза. Журналисты обратили внимание, что в 2014 году, после бегства Богатыревой, выяснилось, что на этих направлениях стоимость лекарств завышалась в десятки раз.

Также журналисты выяснили, что Иващенко был коммерческим директором компании "Линк-Медитал", которая участвует в тендерах и закупает медицинские препараты за границей. У компании есть европейская "прокладка" — венгерская фирма Immedex, которую возглавляет родная сестра владельца "Линк-Медитал".

На эту компанию "Линк-Медитал" переводил миллионы гривен переплат за лекарства для украинских больниц. Иващенко заявил, что никогда не имел отношения к венгерской компании.

Также были зафиксированы неоднократные встречи владельца "Линк-Медитал" Алексея Барышевского с Иващенко, и визиты Барышевского в здание Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, согласно предоставленному министром Максимом Степановым обоснованию, за выделенные из правительственного Фонда борьбы с распространением коронавирусной болезни 3 млрд грн Министерство здравоохранения планирует закупить 4,37 млн единиц защитной одежды за 2,14 млрд грн или по 488,61 грн за штуку.

Ожидаемая цена соответствует закупке Минздравом при Степанове у малоизвестной фирмы китайских костюмов биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, с доставкой которых в Украину возникла длительная задержка.

В ГП "Медицинские закупки Украины" тогда заявляли, что украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

Министр здравоохранения Максим Степанов с 16 июня не согласовал ни одну закупку лекарственных средств через специализированное госпредприятие "Медицинские закупки Украины".