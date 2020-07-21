Цены на нефть превысили $43 за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько растут, инвесторы обратили внимание на новости по разработке и испытаниям вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 43,38 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,07% — до 40,84 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,12%, до 40,97 доллара за баррель.

Ранее британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса Оксфордского университета успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцина от COVID-19 разрабатывается Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч, а число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 14,3 миллиона. Количество новых случаев заражения в США остается выше 60 тысяч после достижения рекорда в 77 тысяч на прошлой неделе, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

Инвесторы продолжают оценивать прогнозы по спросу на нефть на фоне ситуации с пандемией и рисков второй волны заражений. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле, производстве и перевозках в первой половине года, в текущем году аналитики прогнозируют снижение мирового ВВП. В свою очередь, такие ожидания влияют и на нефтяной спрос.

"С открытием крупных мировых экономик спрос на нефть должен подняться, особенно если вакцина вскоре станет доступной", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика ThinkMarkets Фавада Разакзада.