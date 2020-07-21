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Фурсин купил киевский ТРЦ Sky Mall

Фурсин купил киевский ТРЦ Sky Mall

Бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в банк "Пивденный".

Об этом НВ Бизнес рассказали два инвестиционных банкира и руководитель одного из ТРЦ, передает БизнесЦензор.

Информацию о новом владельце подтвердили в девелоперской компании Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (который называет себя владельцем ТРЦ), а также партнер Тедера, Андрей Адамовский.

Теперь Тедер, который потерял контроль над Sky Mall, рассматривает шансы иска в международный инвестиционный арбитраж против государства Украина для компенсации убытков.

Изначально строительством ТРЦ занималась компания Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера. В 2009 году он привлек в проект партнера — Андрея Адамовского, который вложил в строительство объекта $40 млн и получил 50%+1 акцию ТРЦ. В соглашении было указано, что у Тедера есть опцион на выкуп доли своего партнера в 2010 году. Но в указанные сроки Адамовский продавать долю отказался, ссылаясь на нарушение своим партнером нескольких условий договора. В это время совладельцем Arricano стала инвестиционная компания Dragon Capital (через компанию Dragon — Ukrainian Properties & Development Plc (DUDP), которой сейчас принадлежит 12,51% в компании Хиллара Тедера. 

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"В недостроенный торговый центр я вложил деньги в 2009 году. Построили, сдали в аренду, все было мирно и дружно. В дальнейшем возник спор о цене опциона и моем выходе из проекта", — написал Андрей Адамовский в своей колонке в Экономической правде. С тех пор стороны судятся в Украине, на Кипре и в Великобритании. Сам Тедер неоднократно заявлял, что его компания потеряла оперативный контроль над ТРЦ, он не получал дивиденды от прибыли Sky Mall. Тедер оценивает стоимость торгового центра в $150−200 млн. В 2014 году право собственности на ТРЦ перешло банку Пивденный из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн. Представители Arricano называли долг фиктивным и не признавали переход права собственности к банку.

"Я не имею отношения к ТРЦ уже 5 лет и пытаюсь вместе с эстонским партнером найти решение по выкупу долгов. Но каждый раз, когда мы договариваемся, он ищет какие-то иные варианты", — утверждает Андрей Адамовский.

В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд обязал вернуть SkyMall компании Arricano Real Estate Plc. Все акции компании Assofit Holdings Limited должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold S. A. Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Хиллара Тедера, говорилось в его сообщении. Но этого так и не выполнено. А уже спустя год руководство банка Пивденный заявило о готовности продать ТРЦ стороннему инвестору.

Київ (4707) SkyMall (8) Фурсін (28) Адамовський Андрій (123) ТРЦ (240)


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Государство Украина, как и обычных граждан, должны интересовать вовсе не эти разборки пауков в банке. Полезной площади в Sky Mall около 60 000 м.кв. При средней цене аренды в 1 000 грн/м.кв. получаем 60 млн. грн. дохода ЕЖЕМЕСЯЧНО. Не буду утомлять долгими расчетами, просто скажу, что налогов должен был платить около 15 млн/мес. А знаете сколько реально платили? В районе 1 млн., т.е. в 15 !!! раз меньше. Это к вопросу о том что в стране нет денег ... И при чем тут "Кто собственник и кто кого кинул"...
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21.07.2020 10:44 Відповісти
Вы красиво посчитали чужие деньги. Вот только в корне не правы. Украину не должны интересовать ЧПшники и прочая мелкота, для развития которых основным фактором как раз являтся отсутствие влияния государства и вообще любого его присутствия. А вот в таких разборках крупного бизнеса гос-во должно быть задействовано по максимуму. Ибо справедливая защита крупных инвестиций и права собственности - очень сильный сигнал для заграничных инвесторов. Если гос-ву будет плевать на рейдерство, то развития крупных компаний можно не ждать
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21.07.2020 19:49 Відповісти
Для всех кто "умеет считать" очевидно, что 60 млн. ежемесячно - это далеко не "мелкий ЧПшник". Поэтому ваши банальные лозунги про "защиту крупных инвестиций и пр. оставьте для более подходящей статьи.
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22.07.2020 10:46 Відповісти
Еще раз прочитайте что я написал. Вы поняли диаметрально обратное
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22.07.2020 17:11 Відповісти
Неплохой ТРЦ... был.
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21.07.2020 16:51 Відповісти
Петины дружбаны за его президенство отжали у эстонца мол. Мова вира всё перекрыли
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21.07.2020 17:02 Відповісти
Трудно быть зебилом? Потерпи, еще недолго.
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21.07.2020 18:33 Відповісти
А зебилье все ждет когда рейдери начнут борьбу с корупцией. Все инвестори обходят Украину десятой дорогой, аборигени ватние лохи.
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22.07.2020 13:06 Відповісти

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