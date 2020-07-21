Фурсин купил киевский ТРЦ Sky Mall

Бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в банк "Пивденный".

Об этом НВ Бизнес рассказали два инвестиционных банкира и руководитель одного из ТРЦ, передает БизнесЦензор.

Информацию о новом владельце подтвердили в девелоперской компании Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (который называет себя владельцем ТРЦ), а также партнер Тедера, Андрей Адамовский.

Теперь Тедер, который потерял контроль над Sky Mall, рассматривает шансы иска в международный инвестиционный арбитраж против государства Украина для компенсации убытков.

Изначально строительством ТРЦ занималась компания Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера. В 2009 году он привлек в проект партнера — Андрея Адамовского, который вложил в строительство объекта $40 млн и получил 50%+1 акцию ТРЦ. В соглашении было указано, что у Тедера есть опцион на выкуп доли своего партнера в 2010 году. Но в указанные сроки Адамовский продавать долю отказался, ссылаясь на нарушение своим партнером нескольких условий договора. В это время совладельцем Arricano стала инвестиционная компания Dragon Capital (через компанию Dragon — Ukrainian Properties & Development Plc (DUDP), которой сейчас принадлежит 12,51% в компании Хиллара Тедера.

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"В недостроенный торговый центр я вложил деньги в 2009 году. Построили, сдали в аренду, все было мирно и дружно. В дальнейшем возник спор о цене опциона и моем выходе из проекта", — написал Андрей Адамовский в своей колонке в Экономической правде. С тех пор стороны судятся в Украине, на Кипре и в Великобритании. Сам Тедер неоднократно заявлял, что его компания потеряла оперативный контроль над ТРЦ, он не получал дивиденды от прибыли Sky Mall. Тедер оценивает стоимость торгового центра в $150−200 млн. В 2014 году право собственности на ТРЦ перешло банку Пивденный из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн. Представители Arricano называли долг фиктивным и не признавали переход права собственности к банку.

"Я не имею отношения к ТРЦ уже 5 лет и пытаюсь вместе с эстонским партнером найти решение по выкупу долгов. Но каждый раз, когда мы договариваемся, он ищет какие-то иные варианты", — утверждает Андрей Адамовский.

В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд обязал вернуть SkyMall компании Arricano Real Estate Plc. Все акции компании Assofit Holdings Limited должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold S. A. Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Хиллара Тедера, говорилось в его сообщении. Но этого так и не выполнено. А уже спустя год руководство банка Пивденный заявило о готовности продать ТРЦ стороннему инвестору.