Wizz Air запускает маршруты из Запорожья в Будапешт

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает ряд рейсов из Запорожья в страны Европы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба Wizz Air во вторник, 20 июля перевозчик начал работу в новом для него аэропорту в Запорожье и выполнил первый рейс Запорожье-Будапешт.

"В течение следующих недель Wizz Air запустит перелеты по еще шести анонсированным маршрутам из Запорожья в Дортмунд, Гданьск, Вроцлав, Вену, Краков и Вильнюс. Кроме того, с октября 2020 года запорожские путешественники смогут открыть для себя выдающуюся столицу моды Италии - Милан", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Как сообщал БизнесЦензор, Wizz Air намерена запустить 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии.