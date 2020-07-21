Минюст предупредил о временном отсутствии доступа к реестру юрлиц

С 18:00 7 августа по 16 августа функционирование действующего программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований будет прекращено.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, в это время будет происходить внедрение в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения Единого государственного реестра, передает БизнесЦензор.

В период внедрения обновленного ЕГР прием документов, представляемых для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не будет осуществляться.

"С 7 по 16 августа данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов к ЕГР течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не принимаются с 00:00 часов 5 августа, а документы, представленные до этих пор, должны быть проработаны до 18 часов 7 августа. Просим извинить за временные неудобства и запланировать проведение регистрационных действий (регистрация юридических лиц и ФЛП, смене директора, внесение изменений в зарегистрированных данных и т.п.) до 5 августа или после 16 августа", – пояснил министр юстиции Денис Малюська.

В то же время он отметил, что в период переноса данных Коллегия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации продолжит работать, иметь доступ к ЕГР, и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.

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Среди преимуществ нового ЕГР, по словам главы ведомства, бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица; обеспечение возможности формирования выписки после проведения любого регистрационного действия; возможность учета семейных фермерских хозяйств и появление отдельного признака создания такого хозяйства; усовершенствованные бизнес-процессы регистрации, в частности создано отражение проведенных изменений, обеспечено прекращение ФОП и внесении изменений в сведения о юрлицах в один этап, добавлены новые атрибуты расширенного поиска.

"Также в новом ЕГР созданы новые регистрационные действия, в частности, переход на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава, внесение и отмена запрета совершения регистрационных действий, внесения изменений в сведения об обособленном подразделении; созданы новые печатные формы документов (заявление, решение об отказе) и обновленные имеющиеся (извлечение, выписка, описание представленных документов, уведомление об отказе) внедрены дополнительные механизмы контроля и модули безопасности, в частности, контроль наличия сканированной копии представленного документа, подтверждение операций в системе с использованием КЭП, идентификация пользователя при получении выписки на портале с использованием КЭП, автоматический "LOG-OFF" при наличии ПО удаленного управления и неактивности пользователя в системе, в свою очередь будет способствовать в противодействии рейдерству", – отметил Малюська.

Среди других преимуществ обновленного реестра в Минюсте указывают: