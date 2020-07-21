Рада отказалась отменить декларирование для независимых членов набсоветов госбанков

Верховная Рада отклонила проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3355-1 во втором чтении проголосовали 34 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение направить проект документа на повторное второе чтении поддержали 214 нардепов.

Документом предусматривалось изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. К списку должностей предлагалось добавить помощников судей Конституционного суда, а также руководителей, заместителей руководителей акционерных обществ, лиц, входящих в состав наблюдательного совета акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству.

В то же время законопроектом предлагалось освободить от декларирования доходов руководителя Офиса президента, его заместителей, советников, помощников, уполномоченных, пресс-секретаря президента, если они выполняют свои обязанности на общественных началах.

При этом предлагалось отменить электронное декларирование для независимых членов наблюдательных советов государственных банков или госпредприятий.

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В то же время законопроектом предполагалось, что информация о структуре, принципах формирования и/или размере вознаграждения руководителя, заместителя руководителя, членов наблюдательного совета юридического лица публичного права, государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно является собственностью государства и/или территориальной громады, включая компенсационные пакеты и дополнительные блага, которые они получают (или на получение которых имеют право) при исполнении должностных обязанностей, а также в связи с увольнением должна стать публичной.

Проектом также уточнялось положение о членах семьи должностного лица в законе "О предотвращении коррупции". В обновленной редакции их предлагается определить как детей, в том числе совершеннолетних, и любых других лиц, при условии их совместного проживания, совместного быта, наличии взаимных прав и обязанностей с субъектом.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады обращало внимание, что законопроект не содержит предохранителей в части возможности использования такой нормы с целью, например, избежать необходимости декларирования определенного имущества путем передачи права собственности на него детям, которые совместно не проживают с такими субъектами.

Как сообщалось, ранее иностранные специалисты отказывались от работы в набсовете государственных банков в частности из-за действовавшей нормы об электронном декларировании.