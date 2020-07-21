Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги своей работы за первое полугодие 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в первом полугодии 2020 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 468 материалов (из них 221 обобщенный материал и 247 дополнительных обобщенных материалов)", - сказано в сообщении.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 млрд грн.

Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в первом полугодии 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 97 таких материалов (19 обобщенных материалов и 78 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 2,7 млрд грн.

В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами принимает меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в первом полугодии 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 26 материалов (из них - 11 обобщенных материалов и 15 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.