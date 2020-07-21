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Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45 миллиардов

Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги своей работы за первое полугодие 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в первом полугодии 2020 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 468 материалов (из них 221 обобщенный материал и 247 дополнительных обобщенных материалов)", - сказано в сообщении.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 млрд грн.

Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в первом полугодии 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 97 таких материалов (19 обобщенных материалов и 78 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 2,7 млрд грн.

В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами принимает меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в первом полугодии 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 26 материалов (из них - 11 обобщенных материалов и 15 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Автор: 

перевірка (646) легалізація (34) Державна служба фінансового моніторингу (19)


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